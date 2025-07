Morre ex-vereador de Fortaleza, Machadinho Neto, aos 86 anos

Morreu na terça-feira (15) o ex-vereador de Fortaleza Antônio da Silveira Machado Neto, conhecido como “Machadinho”, aos 86 anos. A informação foi confirmada pela filha, Letícia Picanço, por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Machadinho” era médico formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tinha especialização em ortopedia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Foi presidente da Associação Beneficente Cearense de Reabilitação (ABCR) e coordenou o Núcleo de Acidentes do Trabalho do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).

Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o político ocupou assento por quatro mandatos consecutivos (de 1997 a 2012). Neste período, integrou o antigo Partido da Frente Liberal (PFL) e, depois, o Democratas (DEM), posteriormente descontinuado. Entre 2002 e 2003, foi o 1º Secretário da Mesa Diretora.

A causa da morte do ex-parlamentar não foi divulgada. O velório acontece na Funerária Ternura, no bairro da Aldeota. A Missa está marcada para 14h desta quarta-feira (16) e o sepultamento deve ocorrer logo após, às 15h30, no Cemitério São João Batista, no Centro.

Em seu perfil no Instagram, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), homenageou o ex-parlamentar com uma postagem. “Lamento a partida do ex-vereador Machadinho Neto, médico ortopedista que, por 32 anos, atuou na Associação Beneficente Cearense de Reabilitação (ABCR)”, disse o gestor, se solidarizando com a família e amigos.

O mesmo foi feito pelo presidente da CMFor, o vereador Leo Couto (PSB). “É com profundo pesar que recebi a notícia sobre o falecimento do ex-vereador Machadinho Neto, aos 86 anos de idade”, falou o chefe do Legislativo. O pessebista comentou ainda que ele foi contemporâneo do seu pai, José Maria Couto, na Casa.

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) escreveu que recebeu “com pesar a notícia do falecimento”. Segundo o emedebista, que se solidarizou com os que sentiram com a partida, “Machadinho” foi “um exemplo de dedicação à saúde e ao cuidado com o próximo, sempre com solidariedade e compromisso”.