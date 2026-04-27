Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes concede prisão domiciar à 'Fátima Tubarão' e outros condenados pelo 8 de janeiro

Idosa responde por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:25)
PontoPoder
Fátima de Tubarão
Legenda: Fátima de Tubarão foi condenada pelo Supremo a 17 anos de prisão
Foto: Reprodução/X.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu conceder prisão domiciar a 18 idosos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Dentre os contemplados, está Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como “Fátima Tubarão”. A decisão foi assinada na última sexta-feira (24) e confirmada pelo g1 nesta segunda (27).

O texto afirma que foi levado em consideração, principalmente, a idade avançada dos condenados para que fosse determinada a prisão domiciliar. Dos 17 anos de condenação, Maria de Fátima cumpriu mais de 3 anos e 10 meses.

Mesmo em casa, ela e os demais idosos deverão seguir medidas cautelares impostas por Moraes, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais, suspensão de passaporte e impedimento de contato com outros envolvidos.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Cid chama Pastor Alcides de desconhecido e pai de André Fernandes reage: 'Traíra'

teaser image
PontoPoder

Prefeitura de Guaramiranga (CE) exonera secretário preso por violência doméstica

Relembre o caso 'Fátima Tubarão'

Maria de Fátima foi detida em 27 de janeiro de 2023, durante a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que investiga responsáveis por financiar, fomentar e promover os ataques golpistas em Brasília.

O apelido atribuído à condenada surgiu a partir da cidade natal dela, Tubarão, no sul catarinense. Atualmente, está presa preventivamente em Criciúma (SC).

No dia dos ataques, Fátima apareceu em um vídeo dizendo que está "quebrando tudo", que "pegaria o Xandão" e que defecou em um dos banheiros do prédio da Suprema Corte.

Em juízo, a idosa confirmou o ato, alegando não saber de quem era a sala, apenas que os banheiros do andar de baixo estavam ocupados.

No vídeo, ela também grita "vamos para a guerra! É guerra!", mas justificou no interrogatório que apenas repetiu o que a multidão gritava em meio à confusão, motivada, segundo ela, pelo medo da situação, e negou qualquer intenção de incitar ações violentas com a frase.

A idosa responde por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada e dano qualificado.

Assuntos Relacionados
Fátima de Tubarão
PontoPoder

Moraes concede prisão domiciar à 'Fátima Tubarão' e outros condenados pelo 8 de janeiro

Idosa responde por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Redação
Há 50 minutos
Inácio Aguiar

Aliados projetam lançamento da pré-candidatura de Ciro ao governo em maio

Ex-ministro articula uma chapa de oposição no Estado, mas não confirmou ser pré-candidato; além disso, tem convite para disputar o Planalto

Inácio Aguiar
27 de Abril de 2026
Cid Gomes discursa no Senado e Pastor Alcides n Alece. As imagens estão lado a lado em uma colagem.
PontoPoder

Cid chama Pastor Alcides de desconhecido e pai de André Fernandes reage: 'Traíra'

Os dois pré-candidatos ao Senado trocaram ataques e acusações públicas neste fim de semana.

Igor Cavalcante
26 de Abril de 2026
Ciro Gomes e Áecio Neves apertam as mãos, em frente a um banner do PSDB.
PontoPoder

Ciro diz que decisão sobre disputar Presidência ou Governo do Ceará será tomada em maio

O presidente do PSDB no Ceará afirmou que avalia convite do partido e pretende anunciar decisão na primeira quinzena.

Redação
26 de Abril de 2026
O que dizem as lideranças nacionais do PSDB sobre o futuro de Ciro Gomes
PontoPoder

O que dizem as lideranças nacionais do PSDB sobre o futuro de Ciro Gomes

Enquanto aliados no Ceará reforçam que Ciro Gomes deve disputar o governo estadual, lideranças nacionais do PSDB articulam para levá-lo à corrida presidencial.

Beatriz Matos, de Brasília
26 de Abril de 2026
Homem de camisa branca segura um microfone vermelho enquanto fala em público. Ele tem barba curta e cabelos curtos, e usa óculos escuros pendurados na gola da camisa. Ao fundo, há uma estrutura com cobertura e parte de um telhado, além de outra pessoa parcialmente visível ao lado.
PontoPoder

Prefeitura de Guaramiranga (CE) exonera secretário preso por violência doméstica

A prefeita Ynara Mota (Republicanos) também se pronunciou a respeito do caso.

Ingrid Campos
25 de Abril de 2026
Imagem de uma pessoa de terno azul e gravata, com expressão séria, caminhando ao ar livre, com foco em sua face e traje formal.
PontoPoder

Ministério das Mulheres repudia fala de assessor de Trump sobre brasileiras

Paolo Zampolli declarou que as mulheres do Brasil são uma "raça maldita".

Paulo Roberto Maciel*
25 de Abril de 2026
PontoPoder

Preso por agredir a esposa, secretário de Guaramiranga é liberado em audiência de custódia

Sergio Mesquita foi solto provisoriamente e precisa cumprir algumas condições impostas pela Justiça. A vítima solicitou medida protetiva de urgência.

Redação
25 de Abril de 2026
Jair Bolsonaro com expressão séria, cabelos grisalhos e camisa polo cinza, na rua com fundo de trânsito, incluindo um cone de trânsito.
PontoPoder

PGR se manifesta a favor sobre pedido para cirurgia de Bolsonaro

Parecer atende solicitação do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes.

Redação e Agência Brasil
25 de Abril de 2026
Prefeita de Cascavel, Ana Afif
Inácio Aguiar

TSE mantém quebra de sigilo da prefeita de Cascavel em ação que envolve Bebeto Queiroz

Investigação apura abuso de poder econômico pela compra de votos no município do Litoral Leste

Inácio Aguiar
25 de Abril de 2026
Auditório amplo com fileiras de mesas ocupadas por dezenas de pessoas, a maioria vestindo trajes formais, sentadas e voltadas para a frente. No palco, um grupo de autoridades está sentado atrás de uma mesa longa, com microfones, durante uma audiência ou reunião oficial. Ao centro, há uma bandeira do Brasil ao fundo. Algumas pessoas estão em pé nas laterais, incluindo profissionais com câmeras registrando o evento. O ambiente é bem iluminado, com teto repleto de luminárias e um clima institucional.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará vão a Brasília pressionar Congresso por complementação ao IR e a pisos salariais

A Confederação Nacional dos Municípios organiza uma marcha de prefeitos para maio, que contará com ao menos 50 gestores cearenses.

Ingrid Campos
25 de Abril de 2026
Um homem de terno azul marinho e camisa clara posa com os braços cruzados em frente a uma agência do BRB, exibindo um sorriso discreto. Ele está encostado em uma pilastra em um ambiente corporativo moderno e iluminado, com o logotipo do banco visível ao fundo.
PontoPoder

Segunda Turma do STF forma maioria para manter prisão de ex-presidente do BRB

Investigado no caso do Banco Master, Paulo Henrique Costa foi preso no último dia 16.

Redação
24 de Abril de 2026
Deputado federal Moses Rodrigues durante reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
PontoPoder

União Brasil oficializa nova Comissão Provisória no Ceará, com Moses Rodrigues na presidência

Deputado federal assume o lugar de Capitão Wagner, que ficou com o comando estadual da Federação.

Marcos Moreira
24 de Abril de 2026
Lula é um homem branco, idoso, de cabelo e barba brancos. Na foto, ele usa uma camisa de botão azul e chapéu de palha.
PontoPoder

Lula tem alta hospitalar após procedimentos clínicos

O presidente retirou uma lesão de pele no couro cabeludo e tratou uma tendinite.

Redação
24 de Abril de 2026
Homem idoso de cabelos brancos e barba cinza, vestindo terno azul, gesticulando com o dedo durante conversa, em ambiente com decoração colorida ao fundo.
PontoPoder

Lula dá entrada em hospital de SP para procedimentos médicos

Presidente irá tratar de uma tendinite e de um acúmulo de pele na região da cabeça.

Redação
24 de Abril de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados travam novo Código de Ética da Alece por regras de redes sociais e discurso de ódio

Regulamento prevê sanções que vão da suspensão temporária até perda definitiva do mandato.

Marcos Moreira
24 de Abril de 2026
Inácio Aguiar

Vitrine das ilusões: o papel do Ceará no cenário político nacional

Citações de lideranças cearenses ganham força na corrida presidencial, mas é preciso cautela

Inácio Aguiar
24 de Abril de 2026
Inácio Arruda durante sessão no senado federal discursando no plenário.
PontoPoder

Inácio Arruda assume vaga de Guimarães na Câmara dos Deputados

O parlamentar já foi senador pelo Ceará entre os anos de 2007 e 2015.

Beatriz Matos, de Brasília
23 de Abril de 2026
Homem idoso, de cabelos grisalhos e expressão séria, fala com a imprensa enquanto é cercado por repórteres. Vários microfones coloridos com logotipos de emissoras estão próximos ao seu rosto. Ao fundo, outras pessoas e um ambiente interno desfocado.
PontoPoder

Tasso fala sobre conversas com Cid Gomes e sinaliza articulação para aproximação pessoal com Ciro

O tucano conversou com a imprensa durante evento voltado para a construção civil.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
23 de Abril de 2026
À esquerda, mulher branca de cabelo liso e castanho preso, com um terno preto, discursando em um palanque com microfone. À direita, homem pardo de cabelos pretos curtos e terno azul, sentado, discursando com microfone.
PontoPoder

Vereadora de Banabuiú denuncia violência política de gênero sofrida na Câmara

Jardênia Gomes (MDB) também diz ter sido ameaçada por vereador durante sessão ordinária.

Milenna Murta*, Ingrid Campos
23 de Abril de 2026