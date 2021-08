Moção de apoio do PT a padre Lino cria tensão com vereadores bolsonaristas em Fortaleza

A votação de uma moção de apoio ao padre Lino Allegri , da Paróquia da Paz, em Fortaleza, hostilizado por fiéis defensores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante missas no mês passado, gerou discussão e tensionou o clima entre vereadores durante a sessão desta quarta-feira (4) na Câmara Municipal.

Os vereadores Julierme Sena (Pros), Priscila Costa (PSC), Carmelo Neto (Republicanos), Ronaldo Martins (Republicanos) e Inspetor Alberto (Pros) votaram contra a proposição, alegando que o padre havia levado assuntos políticos para dentro do rito religioso.

O requerimento foi apresentado pelo vereador do PT, Ronivaldo Maia , e aprovado por ampla maioria.

O padre Oliveira Braga , da mesma paróquia, também foi hostilizado pelos mesmos grupos religiosos. Os dois foram incluídos no Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH/CE).

Vereadores alinhados a Bolsonaro, ao justificarem voto contrário à moção, criticaram a postura de padre Lino após o sacerdote lamentar a morte de 500 mil pessoas pela Covid-19 no Brasil, denunciando a condução política do enfrentamento à pandemia em meio à tragédia nacional.

"O padre fugiu do seu papel ao falar de política, e o grupo bolsonarista passou da dose ao rebater a fala do padre Lino [...] As pessoas vão à Casa de Deus para ouvir a Palavra, e vem o padre falar de política dentro da igreja? Padre não pode falar de política, argumentou Julierme Sena.