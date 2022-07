MDB oficializa Simone Tebet como candidata à Presidência

A candidatura da senadora Simone Tebet à Presidência da República foi oficializada na tarde desta quarta-feira (27) em convenção nacional do MDB. A votação interna do partido terminou com 262 votos favoráveis à senadora e 9 contrários.

Já na abertura do evento virtual, Tebet ressaltou estar pronta para ser a voz do MDB, PSDB e Cidadania, com quem formou uma federação para lançar uma candidatura da chamada terceira via.

"Quero dizer que estou pronta. Pronta para estar ao lado de vocês, para poder ser a voz do MDB, PSDB e Cidadania. Para isso eu preciso do voto e da confiança de cada um. Tenho certeza que, com coragem e com amor, nós vamos reconstruir o Brasil", afirmou.

PSDB e Cidadania, inclusive, confirmaram o apoio à Tebet por unanimidade, com 19 votos a favor. Os dois partidos se uniram em uma federação, que os obriga a se manter em uma sigla só por pelo menos quatro anos.

No entanto, o vice que ocupará a chapa da senadora ainda não foi definido pelos partidos. Os principais cotados são Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Apoio

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, referendou a senadora como candidata ao Planalto destacando a parceria da sigla com o MDB.

“Três partidos que caminharam sempre, historicamente, em momentos dos mais importantes da história. Quando o PSDB governou o país, teve no MDB um dos principais aliados e alicerces nessa construção".

Para Roberto Freire, líder do Cidadania, Tebet o surpreende "em todo momento", apesar de já conhecer o trabalho dela como senadora.

"A todo momento que temos contato, que você tem contato com a sociedade brasileira, você nos surpreende, dando a dimensão do que significa o ano de 2022 como a emergência da mulher, em todo o mundo", avaliou.