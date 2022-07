Decisão sobre Tasso na vice de Simone Tebet aguarda acordo entre partidos, diz nota do senador

A menos um dia para a convenção do MDB que oficializará a candidatura da senadora Timone Tebet (Mato Grosso do Sul) para a disputa pela Presidência da República, o senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) informou, por meio de nota, que a decisão para compor a chapa dela como vice ainda aguarda acordo entre partidos.

Tasso é um dos principais cotados para integrar a chapa emedebista, mas a possibilidade tem perdido fôlego nas últimas semanas. Desde o início da ventilação de seu nome, Tasso não firmou uma posição sobre o assunto, apesar de manifestar apoio a Tebet, tendo em vista articulações em andamento e o baixo desempenho da senadora nas pesquisas eleitorais.

"Fui um dos primeiros a manifestar meu entusiasmo pela candidatura da Simone. Acho uma candidatura preparadíssima, e ela é capaz de unir o Brasil. No entanto, a definição da vice depende de uma série de conversas e entendimentos internos de sentido político e eleitoral, em que o propósito final será encontrar aquilo que seja o melhor para a candidatura. Qualquer que seja a decisão, estarei do lado dela", diz a nota assinada por Tasso.

Nesta quarta-feira (27), o MDB nacional vai realizar sua convenção em Brasília, com a presença restrita a alguns correligionários e lideranças de partidos aliados. O senador Tasso Jereissati deve estar presente. Em junho, o PSDB e o MDB anunciaram um acordo para fomarem coligação na candidatura de Tebet.

O acordo engloba, ainda, o Cidadania, tendo em vista a federação com o PSDB. Agora, inclusive, o nome de uma senadora nordestina da legenda é cotada para a chapa de Tebet ser 100% feminina. As articulações giram em torno da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Convenção

A convenção do MDB vai ser transmitida pelo Youtube para evitar manifestações contrárias de uma ala que pede a revogação da pré-candidatura de Tebet para o partido apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Diante da proximidade com Lula e o PT em alguns estados, o MDB liberou diretórios para apoiarem o ex-presidente e firmarem acordos independentes. O Ceará é um deles, em que o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) já anunciou palanque ao Lula no Ceará.

Judicialização

Uma ala do MDB, inclusive, chegou a entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo que a anulação da convenção nacional. O ministro Edson Fachin, por sua vez, manteve o evento, conforme decisão proferida nesta terça-feira (26).

A ação foi proposta por Hugo Wanderley Caju, representante do MDB de Alagoas. Na solicitação, ele alegava que o uso da plataforma Zoom e de sistema de votação virtual, que serão utilizadas na convenção, não davam garantias sobre o sigilo dos votos dos correligionários que irão definir se o MDB lança ou não a candidatura da senadora.

Fachin, por sua vez, disse que não é possível afirmar, neste momento, que será desrespeitada a previsão de sigilo de votos.