MDB e Cidadania se reúnem para aprovar Simone Tebet como candidata à Presidência nesta terça (24)

Os partidos MDB e Cidadania devem se reunir nesta terça-feira (24) para aprovar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata à Presidência da chamada "terceira via". As informações são do portal g1.

Além dos dois partidos, o grupo da terceira via reúne também o PSDB, cujo pré-candidato escolhido em prévias, João Doria, desistiu da candidatura nesta segunda-feira. Porém, a direção do PSDB adiou para 2 de junho a reunião prevista para esta terça.

Desde fevereiro, os MDB, PSDB e Cidadania negociam uma candidatura unificada para fazer frente a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2022. As negociações chegaram a contar com a participação do União Brasil, que desembarcou do grupo no último dia 4.

No MDB, a avaliação é que a saída de Doria da disputa minimizou a discussão interna e ajudou a fortalecer a candidatura de Simone Tebet em setores contrários à senadora - parlamentares do Nordeste, principalmente, defendem o apoio a Lula.

Pré-candidato ao Senado e um dos vice-presidentes do MDB, Washington Reis (RJ) afirmou ao g1 que o encontro da Executiva nesta terça deve reunir os dirigentes estaduais do partido para confirmar a escolha de Tebet.

O Cidadania, que vai integrar uma federação com o PSDB, também espera confirmar o apoio à senadora.

Um dos vice-presidentes da legenda, o deputado federal Rubens Bueno (PR), disse acreditar que há maioria pela escolha de Simone Tebet como candidata da eventual coligação MDB-PSDB-Cidadania.