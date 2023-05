Mais 250 acusados se tornam réus por participação em atos antidemocráticos em Brasília, decide STF

Mais 250 acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro na sede dos Três Poderes em Brasília se tornaram réus após decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (8).

Com placar de 8 votos a 2, a votação teve participação de todos os ministros no plenário virtual da Corte. Este julgamento é da terceira leva de acusações da Procuradoria Geral da República. A votação termina às 23h59.

Até o momento, contando com esta última decisão, o STF decidiu pela abertura de ações penais contra 550 pessoas acusadas de participação nos ataques.

Durante a votação, cada caso é avaliado separadamente pelo tribunal, e cada denunciado recebe um voto, apontando se há ou não indícios de crimes.

O voto do ministro Alexandre de Moraes - pela abertura das ações penais - foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux.

Ainda cabe recurso contra as decisões do Supremo. Ainda serão abertas ações penais, com nova coleta de provas, tomada de depoimentos de testemunhas, além de interrogatórios dos réus. Não há prazo para a conclusão dos julgamentos.