Lula tem 49%, Bolsonaro, 23%, Ciro, 7%, Doria, 5% e Mandetta, 3% no 1º turno, aponta pesquisa Ipec

Se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria a corrida presidencial já no 1º turno, com 49% das intenções de voto, conforme pesquisa divulgada nesta sexta-feira (25) pelo Instituto Ipec (antigo Ibope), baseada na margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Lula tem 11 pontos percentuais a mais do que a soma dos adversários considerados na pesquisa.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ficaria com 23% das citações. Ciro Gomes (PDT) aparece em seguida (7%) e encara empate técnico com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Veja como ficou o cenário projetado

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 49%

Jair Bolsonaro (sem partido): 23%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 5%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%

Brancos / Nulos: 10%

Não sabem / Não responderam: 3%.

Abaixo de Doria (5%), aparece o primeiro ex-ministro da Saúde na gestão Bolsonaro Luiz Henrique Mandetta (DEM), com 3% das intenções de voto.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos. A pesquisa foi realizada entre 17 e 21 de junho. Ao todo, foram ouvidas 2.002 pessoas em 141 cidades brasileiras.

O Ipec foi criado neste ano por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades após 79 anos de pesquisas.

Lula lidera no Nordeste, e Bolsonaro tem maior eleitorado no Sul

Lula possui maior eleitorado no Nordeste (63%). Na região, Bolsonaro tem o menor número de eleitores entre todas as outras do País, com somente 15% das intenções.

O ex-presidente também tem número expressivo de menções entre os mais jovens (53% a 17%); os que têm ensino fundamental II (59% a 19%); que se autodeclaram pretos ou pardos (54% a 21%) e entre os que são de outras religiões que não são a católica e nem a evangélica (54% a 19%).

Já Bolsonaro teve maior número de menções entre os entrevistados das regiões Sul (29%), Norte e Centro-Oeste (28%); entre os homens (28%); evangélicos (32%) e os que se autodeclaram branco (29%).

Veja como estão distribuídos os eleitores de Lula

Nordeste: 63%

Mais jovens: 53%

Com ensino fundamental II:59%

Pretos ou pardos: 42%

Entre os que são de outras religiões: 41%

Veja como estão distribuídos os eleitores de Bolsonaro

Sul: 29%

Norte/Centro-Oste: 28%

Homens: 28%

Evangélicos: 32%

Brancos: 29%

Como o atual governo foi avaliado

Ótimo/bom: 24% (era 28% em fevereiro)

Regular: 26% (era 31%)

Ruim/péssimo: 49% (era 39%)

Não sabe/não respondeu: 1% (era 2%)

Reprovação do governo

Os entrevistadores perguntaram às pessoas sobre a forma de governar do presidente Jair Bolsnaro. O resultado foi reprovação de 66%. A pergunta foi:"E o(a) senhor(a) aprova ou desaprova a maneira como o presidente Jair Bolsonaro está governando o Brasil?" Veja as repostas:

Aprova: 30% (era 38% em fevereiro)

Desaprova: 66% (era 58% em fevereiro)

Não sabe ou não respondeu: 4% (era 5% em fevereiro)

Também perguntaram: "E o(a) senhor(a) confia ou não confia no presidente Jair Bolsonaro?" A desconfiança prevaleceu. Veja:

Confia: 30% (era 36% em fevereiro)

Não confia: 68% (era 61%)

Não sabe/não respondeu: 2% (era 3%)

A pesquisa também sondou quais candidatos os eleitores votariam com certeza ou de jeito nenhum. Veja:

Lula

Votaria com certeza ou poderia votar: 61% (era 50% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 36% (era 44%)

Não conheço o suficiente, não sei: 3% (era 6%)

Bolsonaro

Votaria com certeza ou poderia votar: 33% (era 38% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 62% (era 56%)

Não conheço o suficiente, não sei: 4% (era 5%)

Ciro

Votaria com certeza ou poderia votar: 29% (era 25% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 49% (era 53%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 21% (era 22%)

Doria

Votaria com certeza ou poderia votar: 18% (era 15% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 56% (era 57%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 26% (era 28%)

Mandetta