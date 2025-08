Lula fala sobre salário do cargo de presidente avaliado em R$ 46 mil: 'Não é muito'

O presidente Lula (PT) falou nesta terça-feira (5) sobre seu salário de R$ 46 mil como chefe do Executivo, e disse que "não é muito". Esse é o valor bruto, que segundo o presidente, após as deduções de Imposto de Renda e contribuição para o partido, fica em torno de R$ 21 mil.

"Meu salário não é muito, não, tá? Salário de presidente é R$ 46 mil, paga 27% de IR, o PT me cobra R$ 4 mil na fonte, me sobram R$ 21 mil. Não é fácil a vida. Ninguém me dá aumento. Eu tenho que pedir para mim mesmo. Eu levanto todo dia, me olho no espelho e falo: 'Oh Lula, eu quero aumento'. E eu falo: 'Você não vai ter'", brincou o presidente.

A fala foi feita no contexto da proposta do governo federal para isentar de Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil. Para isso, Lula sugeriu à equipe econômica elevar a tributação de pessoas de alta renda

O projeto pode ser votado ainda neste semestre pelo Congresso Nacional, pois é considerado uma prioridade para o governo federal. "Estamos querendo começar a fazer um pouco de justiça tributária. Não pode a pessoa que vai no mercado comprar as coisas de comer pagar o mesmo Imposto de Renda que paga o Lula", disse.

"O Haddad é tão humilde que a gente fez a proposta para isentar [de IR] quem ganha R$ 5 mil. E colocamos para pagar essa diferença um grupo seleto que ganha acima de R$ 1 milhão por ano. Não é que essa gente acha ruim?", acrescentou Lula.

Patrimônio de Lula

A última informação sobre o patrimônio de Lula consta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e datam de 2022, na época das eleições. Lula declarou ao órgão um total de R$ 7,4 milhões em bens.

Segundo o relatório, são três apartamentos, sendo dois de R$ 19 mil e um de R$ 94,5 mil; três terrenos, de R$ 2,7 mil, R$ 130 mil e R$ 265 mil, e dois carros nos valores de R$ 48 mil e R$ 85 mil.