Lula é liberado para viagens após exame que aponta melhora do quadro de saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma nova tomografia, nesta segunda-feira (27) no hospital Sírio-Libanês, em Brasília. De acordo com o boletim médico, Lula está “totalmente liberado para retomar sua rotina normal de vida, incluindo viagens e atividades físicas”.

Essa é a primeira vez, desde o acidente, que os médicos afirmam que o presidente está apto a retomar viagens. O boletim médico, contudo, não especificou se a liberação inclui deslocamentos internacionais ou de longa duração.

Apesar disso, os médicos ressaltaram que ele continuará sob acompanhamento.

Antes das complicações de saúde, havia expectativa de que Lula visitasse o Japão e o Vietnã no próximo mês de março. No entanto, o Governo ainda não confirmou se essa agenda será mantida.

QUEDA NO BANHEIRO

Os exames foram repetidos pouco mais de três meses após a queda sofrida pelo presidente, em 19 de outubro, no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília. Na ocasião, o acidente doméstico levou ao cancelamento da participação de Lula na Cúpula do Brics, na Rússia. Desde então, o presidente foi retomando gradualmente os compromissos oficiais.

No início de dezembro, entretanto, o presidente precisou ser transferido para São Paulo e passou por uma cirurgia de emergência devido a dores de cabeça causadas por um novo sangramento interno na cabeça. Três dias depois, em 12 de dezembro, ele realizou um segundo procedimento preventivo para evitar novos episódios de sangramento.

No dia seguinte, Lula deixou a UTI e publicou vídeos caminhando pelo hospital. Já em 19 de dezembro, ele retornou a Brasília, mas com restrições, incluindo a proibição de viagens a trabalho.

