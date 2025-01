Governo Lula tem 49% de desaprovação e supera aprovação pela primeira vez, aponta pesquisa Quaest

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49% do eleitorado brasileiro. É o que aponta a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (27). O índice é inédito: pela primeira vez a desaprovação supera, numericamente, a aprovação desde o início da série histórica da pesquisa, em fevereiro de 2023.

A aprovação oscilou cinco pontos para baixo, de 52% para 47%, no mesmo intervalo. Não sabem ou não responderam 4% dos entrevistados, ante 2% no levantamento anterior. A pesquisa foi realizada entre 23 e 26 de janeiro e foram entrevistados 4,5 mil eleitores de 16 anos ou mais em todo o País.

Vários recortes do levantamento ajudam a dimensionar a avaliação do atual governo. Considerando as regiões brasileiras, a maior aprovação do trabalho do presidente continua no Nordeste – embora também tenha havido queda, de 67% para 59%. De acordo com a agência Estadão Conteúdo, o índice de nordestinos que desaprovam a atuação de Lula subiu de 32% para 37%, enquanto os que não sabem ou não responderam subiu de 1% para 4%.

No Sul, a aprovação caiu sete pontos percentuais, de 46% para 39%, enquanto os que desaprovam subiram de 52% para 59%. No Sudeste, o índice dos que aprovam o trabalho presidencial caiu 2 pontos, de 44% para 42%, enquanto os que desaprovam se mantiveram em 53%. Não sabem ou não responderam subiram de 3% para 5%.

Por sua vez, nas regiões Centro-Oeste e Norte, pesquisadas de forma conjunta, os que aprovam o trabalho do presidente se mantiveram em 48% e os que desaprovam oscilaram 1 ponto, de 50% para 49%. Não sabem ou não responderam 2%, ante 3%.

Polêmica do Pix

Outro estrato da pesquisa mostra que, para 66% dos entrevistados, o Governo errou mais do que acertou na polêmica envolvendo o Pix, enquanto 19% dizem que acertou mais. Para 5%, o Governo acertou e errou igual e 10% não sabem ou não responderam.

Logo no início deste ano, uma decisão da Receita Federal e do Banco Central de ampliar a fiscalização do imposto de renda dos brasileiros acabou resultando em muita confusão em torno do Pix.

Tendo em vista que todas as pessoas que trabalham ao longo do ano devem pagar parte de seus rendimentos ao Governo – o chamado Imposto de Renda – a ideia da Receita era atualizar a fiscalização desses impostos, incluindo agora as transações via Pix. A medida gerou alvoroço e desordem, resultando também em fake news e desinformação.

No fim das contas, não existe a ideia de um imposto sobre o Pix. O que foi divulgado pela Receita foi a atualização da fiscalização de impostos para evitar a sonegação.

Outras seções da Quaest mostram que 43% do eleitorado afirma que têm visto mais notícias negativas do que positivas sobre o governo Lula (ante 41% no levantamento de dezembro), enquanto 28% dizem que têm visto mais notícias positivas (ante 32%). Aqueles que não têm ouvido notícias somam 25% (ante 23%) e 4% não sabem ou não responderam.

Além disso, para 7%, no levantamento espontâneo, a notícia mais positiva ouvida do governo Lula foi o Bolsa Família de R$ 600 com adicional de R$ 150 para criança. Já para 11%, a notícia mais negativa foi justamente a regulação do Pix.

Renda, faixa etária, gênero e religião

No recorte por faixa etária, conforme o Estadão Conteúdo, o trabalho de Lula é mais aprovado por quem tem 60 anos ou mais – caiu de 57% para 52%. Nesta faixa, a desaprovação se manteve em 40%.

Por sua vez, entre os entrevistados de 16 a 34 anos, a aprovação caiu de 48% para 45% e a desaprovação subiu de 50% para 52%. Na faixa dos 35 a 59 anos, os que aprovam caíram de 52% para 46% e os que desaprovam subiram de 46% para 52%.

No estrato religioso, 58% dos evangélicos desaprovam o trabalho de Lula, ante 56% em dezembro, e 37% aprovam, ante 42%. Entre os católicos, 52% aprovam, ante 56% da última sondagem, e 45% desaprovam, ante 42% do levantamento de dezembro.

Considerando a renda familiar, Lula tem o trabalho aprovado por 56% dos que ganham até dois salários mínimos, ante 63% em dezembro. Nesta faixa, 39% o desaprovam ante 34% no levantamento anterior.

Entre os que recebem de dois a cinco salários mínimos, a aprovação do trabalho do presidente caiu de 48% para 43% e a desaprovação subiu de 50% para 54%. Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, os que desaprovam (se manteve em 59%) superam os que aprovam (se manteve em 39%).

Por fim, as mulheres aprovam mais o trabalho do presidente - 49% ante 54% em dezembro - do que os homens - 45% ante 49%.

Economia

Outro ponto negativo de avaliação envolve a Economia. O índice dos que consideram que a economia do Brasil melhorou nos últimos 12 meses caiu de 27% para 25% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025.

Já os que afirmam que piorou foram de 40% para 39%. Para 32% dos entrevistados, a economia ficou do mesmo jeito em 12 meses, ante 30% da sondagem de dezembro. Não sabem ou não responderam foram de 3% para 4%.

A pesquisa apontou ainda que, para 83% dos entrevistados, o preço dos alimentos nos mercados no último mês subiu (eram 78%), enquanto 6% dizem que caiu (eram 8%). Já para 65% dos entrevistados, o valor das contas de água e luz no último mês subiu, ante 62% de dezembro.

Na seara dos combustíveis, 57% dizem que o preço nos postos de gasolina no último mês subiu, ante 59%. Para 6%, caiu, ante 7%.