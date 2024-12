Lula posta primeiro vídeo após procedimento médico: 'Firme e forte'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo do seu processo de recuperação após passar por uma cirurgia na cabeça na última terça-feira (10). Na gravação, ele aparece andando pelo corredor do hospital, com um curativo na cabeça, ao lado do neurocirurgião responsável pelo procedimento, o dr. Marcos Stavale.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do presidente. Na legenda, ele agradeceu ao apoio e afirmou que está "firme e forte". "Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados", escreveu.

Lula ainda disse que está se alimentando bem, "conversando bastante" e "em breve, pronto para voltar para casa". "Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte!", acrescentou.

"2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!", finalizou a publicação.

CIRURGIA DE LULA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está internado desde o fim da noite de segunda-feira (9) no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O político deu entrada no hospital Sírio-Libanês de Brasília no início da semana devido a fortes dores de cabeça. Após exames, foi constatado que o chefe do Executivo nacional estava com uma hemorragia em um dos ferimentos causados por uma queda em casa, em outubro. Em seguida, Lula foi levado para São Paulo para uma cirurgia de emergência.

Na manhã de quinta-feira (12), Lula passou por outro procedimento, de embolização da artéria meníngea média, para impedir novos sangramentos na cabeça, que durou cerca de uma hora.