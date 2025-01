Pablo Marçal rebate Bolsonaro: 'Só considera candidato quem é parente'

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo e coach, Pablo Marçal (PRTB) rebateu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após ele dizer que Marçal é “carta fora do baralho” na disputa pela Presidência em 2026. Marçal respondeu dizendo que Bolsonaro “só considera candidato quem é parente dele” para a sucessão presidencial.

A resposta veio após uma entrevista de Bolsonaro à CNN Brasil, na qual elogiou seu filho, Flávio Bolsonaro, e mencionou Michelle Bolsonaro como possível candidata da direita em 2026.

Na ocasião, questionado sobre a candidatura de Pablo Marçal, o ex-presidente disse: “Eu evito conversar sobre esse cara. É carta fora do baralho. (...) Tem um baita potencial, mas precisa se controlar.”

Veja também PontoPoder Bolsonaro afirma que pode lançar Michelle em 2026 se virar ministro da Casa Civil PontoPoder Após decisão do TCU de bloquear recursos do Pé-de-Meia, Haddad garante que programa não será interrompido PontoPoder Publicação de ex-deputado exaltando Cid Gomes gera polêmica com base governista: 'Maliciosamente mal interpretada'

Marçal rebateu as provocações do ex-presidente. “Carta fora do baralho de Bolsonaro, que está fora do jogo. Por que ele faria comentários de uma carta fora do baralho? O Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele“, disse.

Nas últimas eleições, Marçal foi candidato à Prefeitura de SP e ficou em terceiro lugar na disputa. Ele anunciou esse mês a intenção de concorrer à Presidência em 2026. Antes do pleito, Marçal e Bolsonaro eram próximos, já que o coach, em 2022, apoiou publicamente o ex-presidente.

Embates nas redes sociais

Nesta semana, Pablo Marçal já tinha protagonizado um embate nas redes sociais com o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), evidenciando as divisões internas da direita quando o foco é a eleição presidencial de 2026.

Carlos Bolsonaro criticou Marçal por tentar se promover politicamente com imagens feitas nos Estados Unidos, enquanto Jair Bolsonaro foi impedido de viajar à posse de Donald Trump. O ex-presidente não foi ao evento pois teve o passaporte retido, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Carlos utilizou termos ofensivos contra Marçal.