Publicação de ex-deputado exaltando Cid Gomes gera polêmica com base governista: 'Maliciosamente mal interpretada'

Em meio ao recesso legislativo, um “#tbt” no Instagram de um ex-deputado causou alvoroço na base governista do Ceará. Na quinta-feira (23), o ex-parlamentar Leonardo Araújo (PSB) aderiu à corrente digital nostálgica de publicar uma foto antiga. Ele escolheu um “santinho” da campanha para governador do hoje senador Cid Gomes (PSB). Aliados do atual chefe do Executivo do Ceará, Elmano de Freitas (PT), interpretaram a mensagem como um apoio do ex-deputado a uma nova candidatura de Cid, o que precisou ser rejeitado por Cid e esclarecido por Araújo.

Na publicação, Araújo diz que Cid representa “a verdadeira virada e salto que o Ceará mereceu e mereceu”. “Cid Gomes fez e faz a diferença”, disse. “Vamos fazer do Ceará o verdadeiro celeiro do desenvolvimento”, acrescentou.

O ex-deputado ainda direcionou agradecimentos ao próprio Cid, ao ex-senador Chiquinho Feitosa, citado por ele como “futuro senador”, à senadora Augusta Brito (PT), ao deputado Robério Monteiro (PDT) e ao presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana (PSB).

Na lista de agradecimentos, o político não citou, por exemplo, Elmano de Freitas nem o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Por fim, Leonardo Araújo escreveu: “Vamos lutar por esse grupo, vamos para cima, fazer a diferença. Chegou a hora de darmos a resposta a reconstrução do PSB”. E finalizou com uma referência à liderança de Cid, dizendo que, na época do ex-governador, “o que se dizia se cumpria”.

Para reforçar o burburinho em torno da suposta insatisfação de Leonardo Araújo, a esposa do político, Ana Paula Araújo, foi exonerada da função de Assessora Especial de Assuntos Federativos no Diário Oficial do Ceará, publicado na noite de quinta-feira. Em uma carta pública de despedida divulgada nas redes sociais, Ana Paula reforçou que a exoneração foi “por decisão da gestão estadual” e “motivada por diferenças que fazem parte da dinâmica política e institucional”.

O próprio Leonardo Araújo já ocupou o cargo de Assessor Especial de Assuntos Federais do Ceará. Nomeado no início do Governo Elmano, o político deixou a função no primeiro semestre do ano passado, quando cogitou disputar o comando da Prefeitura de Palmácia — o que acabou não se concretizando.

Reação de Cid

Após a publicação do ex-deputado, Cid Gomes reagiu e negou qualquer pretensão de ser candidato ao Governo do Ceará. Durante evento partidário em Sobral, ele atribuiu o boato a uma tentativa de fazer “intriga”.

“Tem um picareta que fala essas coisas (...) É um mesmo só. Tem um pilantra aqui de Sobral, eu não vou dizer o nome, não vale a pena dizer o nome, que fica querendo futricar, fazer intriga dizendo que vou ser candidato a governador. Eu não sou candidato a governador, já fui com muita honra, já dei minha contribuição, é coisa para gente mais nova. E não tenho pretensão nem de ser candidato a senador, é uma coisa que tem muitos pretendentes, não tenho pretensão nenhuma, não confundam isso com largar política, eu não vou largar política, dentro do caixão eu vou pedir para fazer o sinalzinho do meu partido”, disse.

Não é bem assim…

Nesta sexta-feira (24), Leonardo Araújo voltou às redes sociais para justificar o post anterior. Ele disse que a publicação citando Cid Gomes foi mal redigida “ou por terceiros maliciosamente mal interpretada”.

Ele reforçou que a relação com Elmano vai além da política. “A história de Elmano faz por si só que eu lhe respeite, é uma relação de cordialidade e carinho construída desde 2012, quando o mesmo ainda era candidato a prefeito da Capital”, disse.

O político acrescentou que essa relação irá continuar, “independente de cargo ou ‘intrigas palacianas’”.

Sobre o suposto lançamento da candidatura de Cid ao Governo, Araújo disse que não tem fundamento. “Ainda que tenha características para tal, não é de sua vontade e muito menos foi pauta de meu diálogo com ele, Cid limitou-se a organizar as projeções das possíveis chapas de federal e estadual em 2026 em virtude do ato de filiação do dia 3 de fevereiro”, disse.

Por fim, ele reforçou que a publicação teve cunho político partidário, “não cunho eleitoral”, e reforçou que é aliado de Elmano, Camilo, Cid, Augusta e Lula.

A assessoria de imprensa do Governo do Ceará foi questionada sobre o motivo da exoneração de Ana Paula Araújo, mas não houve retorno.