Após foto ao lado de Roberto Cláudio, Cid Gomes também se encontra com Luizianne Lins

A deputada federal Luizianne Lins (PT) publicou, nesta terça-feira (14), um registro ao lado do senador Cid Gomes (PSB). Segundo ela, o encontro entre os dois aconteceu na segunda-feira (13) e foi uma "troca de ideias e discussão de conjuntura".

Os dois foram aliados quando eram, respectivamente, prefeita de Fortaleza e governador do Ceará. Eles romperam politicamente em 2012 quando discordaram de quem deveria concorrer à sucessão de Luizianne Lins no Paço Municipal.

Na época, Luizianne Lins lançou Elmano de Freitas (PT), hoje governador do Ceará, mas acabou vencendo o candidato de Cid, Roberto Cláudio (PDT) — hoje, Cid e RC também são ex-aliados e estiveram, poucos dias atrás, em imagem que movimentou os bastidores da política cearense.

Veja também Inácio Aguiar Ex-aliados, Cid e Roberto Cláudio se reencontram, mas distanciamento político permanece Wagner Mendes Luizianne e Cid têm encontro em Brasília após anos de rompimento: 'Foi uma boa conversa' Wagner Mendes Luizianne nega rompimento com Elmano, mas admite distanciamento: 'Não imaginava que ia ser desse jeito'

Rompidos da eleição de 2022, Cid Gomes e Roberto Cláudio se reencontraram no último sábado (11) durante a festa de aniversário do empresário Custódio Azevedo. Os dois surgiram em fotografia ao lado do aniversariante, mas negaram qualquer conversa sobre política, conforme detalha o colunista Inácio Aguiar.

Veja também PontoPoder O que diz Luizianne Lins sobre o racha com Cid Gomes uma década após rompimento histórico Wagner Mendes O que mudou dez anos depois do rompimento entre Cid e Luizianne?

O Diário do Nordeste pediu as assessorias da deputada federal Luizianne Lins e do senador Cid Gomes mais detalhes a respeito do encontro entre os dois. A assessoria de Cid afirmou que "não foi um encontro para discutir política".

A assessoria de Luizianne não deu retorno até a publicação desta reportagem.