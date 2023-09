O que diz Luizianne Lins sobre o racha com Cid Gomes uma década após rompimento histórico

Antigos aliados, a deputada federal Luizianne Lins (PT) e o senador Cid Gomes (PDT) tiveram a primeira conversa após 10 anos rompidos. A dupla, que governou a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará, respectivamente, entrou em rota de colisão no pleito de 2012. Uma década depois, no segundo turno das eleições do ano passado, os dois parlamentares tiveram uma rápida conversa.

A petista revelou a conversa em entrevista aos colunistas e editores de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes e Jéssica Welma, na Live do PontoPoder desta quinta-feira (31).

Segundo a parlamentar, o contato entre os dois foi pontual, mas um primeiro passo de abertura de diálogo.

Luizianne Lins (PT) Deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza “Passamos 10 anos praticamente sem contato algum e agora, no segundo turno da campanha eleitoral, eu me reencontrei com ele, trocamos rapidamente algumas falas, muito rápido, dez anos depois foi uma retomada de uma conversa. Acho que temos muita coisa a conversar pela frente”

A ex-prefeita ainda ressaltou que sempre está aberta a dialogar.

“Se existe uma pessoa que só tem cara de não pactuar sou eu, mas, em geral, sempre fui uma pessoa de facilitar processos, ser facilitadora de processos é comigo mesmo”, concluiu.

Dez anos antes

O rompimento entre Luizianne e Cid ocorreu no fim do segundo mandato da petista à frente do Executivo da Capital. Os dois divergiram sobre o nome a ser indicado para suceder a gestora. Ela defendia seu correligionário Elmano de Freitas (PT) para o cargo.

Contrariado, já que defendia o nome de Camilo Santana como alternativa, Cid lançou o então deputado estadual, e presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cláudio, para o pleito.

Como resultado daquele impasse, Roberto Cláudio acabou eleito no segundo turno, derrotando Elmano de Freitas. Desde então, a ex-prefeita se manteve como oposição a Cid Gomes e disputou duas vezes a Prefeitura de Fortaleza, em 2016 e 2020, quando Roberto Cláudio foi reeleito e José Sarto assumiu o cargo, respectivamente.