Ex-aliados, Cid e Roberto Cláudio se reencontram, mas distanciamento político permanece

O último sábado (11) foi marcado por um encontro curioso e bastante comentado nos bastidores da política cearense. Durante a festa de aniversário do empresário Custódio Azevedo, em Fortaleza, o senador Cid Gomes e o ex-prefeito Roberto Cláudio, ex-aliados que romperam politicamente durante a conturbada escolha do candidato ao Governo do Estado em 2022, se encontraram e conversaram na presença de amigos, ao lado do aniversariante.

Os dois, que já foram parceiros de primeira hora – Roberto Cláudio foi vice-líder do governo Cid na Assembleia Legislativa e, posteriormente, uma das lideranças de cúpula do grupo – não se viam pessoalmente desde uma tensa reunião do PDT, no Rio de Janeiro, em 2023.

Desta vez, o clima foi bem diferente. A conversa, conforme apurou esta coluna, foi cordial e restrita ao ambiente social, sem qualquer discussão sobre política. Apesar do frisson entre amigos em comum que testemunharam o reencontro, não há, ao menos por enquanto, indícios de reaproximação política entre as duas lideranças.

A presença de outras figuras importantes de Sobral, como a ex-governadora Izolda Cela, e o clima amistoso do evento despertaram comentários nos bastidores. No entanto, a distância política entre Cid e Roberto Cláudio parece seguir inalterada.