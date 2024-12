Luizianne nega rompimento com Elmano, mas admite distanciamento: 'Não imaginava que ia ser desse jeito'

Deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) admitiu, durante Live PontoPoder, na tarde desta quinta-feira (26), um distanciamento com o governador Elmano de Freitas (PT) – um dos seus maiores aliados políticos das últimas décadas.

"Não tenho conversado com Elmano. Lamento. Não imaginava que ia ser desse jeito, que as relações não iam se estabelecer", declarou.

A parlamentar afirmou ainda que não conversa com o chefe do Executivo estadual desde o processo de disputa interna no PT para definir a candidatura à Prefeitura de Fortaleza neste ano, quando a legenda optou pela candidatura de Evandro Leitão.

"Ele (Elmano) disse que vai chamar os deputados todos pra conversar, vai que ele me chama também", ironizou a deputada.

A fala de Luizianne é uma resposta à declaração do governador também durante Live PontoPoder, na manhã desta quinta-feira (26), sobre a relação com a ex-prefeita.

"Nós não conversamos depois do processo (eleitoral). Achei que a gente ia se encontrar na reunião do diretório estadual do PT. Ela também não participou do diretório, eu estou imaginando que em algum momento desse de avaliação de reunião do diretório nós vamos nos encontrar e fazer balanço. Devo fazer uma rodada de conversa com deputados e nessa hora certamente nós vamos poder dialogar também com a deputada Luizianne", disse Elmano.

'Estranhamento'

Sem entrar em detalhes, Luizianne fala de estranhamento em relação à composição do Governo do Estado.

"Eu não converso com Elmano já faz algum tempo, mas acho que porque eu tenho estranhado algumas questões que têm sido colocadas... Eu não tenho me sentido muito representada por algumas coisas que têm acontecido por composições de governo", explica.

A petista não fala em rompimento, mas alega não se reconhecer em parte do grupo que era aliada. "Não tem isso de rompimento, mas tem muita coisa que eu vejo e não me reconheço. Houve um distanciamento natural e coisas que eu não fui sequer consultada para nada", diz.