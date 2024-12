‘Não foi o grupo do Evandro que ganhou as eleições, foi o André Fernandes que perdeu’, diz Luizianne Lins

Deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) fez uma análise cautelosa sobre a vitória do correligionário Evandro Leitão (PT), prefeito eleito de Fortaleza. Para ela, que publicamente apoiou o petista apenas no segundo turno, a vitória do político nas urnas soou mais como uma derrota de seu adversário no segundo turno, o então candidato André Fernandes (PL), do que uma vitória do grupo petista.

“Eu tenho uma teoria de que não fomos nós que ganhamos as eleições, não foi o grupo do Evandro que ganhou as eleições, foi o André Fernandes que perdeu as eleições. Foi a Fortaleza rebelde, a militância do PT… Se fosse qualquer outro partido, a gente tinha perdido, e se fosse qualquer outro candidato, possivelmente. Na verdade, a gente contou com isso, com a militância do PT”, disse a ex-prefeita.

Luizianne Lins concedeu entrevista ao editor Wagner Mendes e ao repórter Igor Cavalcante durante a live do PontoPoder, nesta quinta-feira (26). A petista ainda reforçou que sua participação discreta na eleição de Fortaleza, quando decidiu apoiar publicamente Evandro em um ato no segundo turno, foi mal compreendida.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil

“O que eu falasse iria interferir. As pessoas não entenderam que meu silêncio era uma colaboração para não termos 'ah o fantasma do fascismo'. Tudo agora é em nome disso e a gente vê coisas horrorosas também (...) para que o fascismo não vencesse”, completou.