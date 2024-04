Ex-deputado Leonardo Araújo deixará o Governo Elmano para disputar Prefeitura de Palmácia

Assessor especial de Assuntos Federais do Ceará e ex-deputado estadual, Leonardo Araújo (PSB) deixará o cargo no Executivo estadual para disputar o comando da Prefeitura de Palmácia nas eleições deste ano. Conforme as regras eleitorais, o político poderá seguir no cargo até o início de junho, em seguida, precisará se desincompatibilizar para concorrer ao mandato eletivo.

Conforme a assessoria de imprensa de Leonardo Araújo, o político ainda deve seguir alguns dias na função para resolver as pendências com o governador Elmano de Freitas (PT).

O assessor especial diz ter apoio do atual prefeito da Cidade, David Martins, do senador Cid Gomes (PSB), do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro Camilo Santana (PT), da secretaria de Articulação Política, Augusta Brito (PT), e da senadora em exercício Janaína Farias (PT).

Eleições 2024

Leonardo Araújo é o segundo integrante do alto escalão do Governo Elmano que anuncia que irá disputar as eleições deste ano. Além dele, Waldemir Catanho, ex-secretário da Articulação Política, irá disputar o comando da Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana da Capital.