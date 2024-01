Ex-MDB, Leonardo Araújo aposta em boa relação com Cid no PSB: 'Chega para fortalecer nosso partido'

Enquanto a filiação do senador Cid Gomes (PDT) e de seus aliados ao PSB não ocorre, integrantes da sigla socialista aguardam com expectativa o reforço do ex-governador, das dezenas de prefeitos e das centenas de vereadores que devem se juntar à legenda de olho nas eleições do próximo ano.

Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta segunda-feira (15), o assessor especial de Assuntos Federais do Ceará, Leonardo Araújo, comentou sobre as conversas que mantém com o hoje pedetista.

O próprio Leonardo Araújo desembarcou há pouco tempo no PSB, após divergência com o líder do MDB no Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB), no fim do ano passado. Além do secretário, outros emedebistas o seguiram, entre eles os gestores de Paramoti, Telvânia Braz; de Pacatuba, Rafael Marques; de Mulungu, Robert Viana; e de Palmácia, David Campos.

“Temos uma atuação que é muito municipalista, acompanhamos passo a passo as demandas dos municípios onde temos alguma influência do ponto de vista participativo, como Pacatuba, Palmácia, Paramoti, Ererê, Madalena, Mulungu, Pacajus e Pacoti (...) E esses prefeitos nos deram a oportunidade de, na nossa saída do partido, nos acompanhar, nos dando o título de liderança partidária deles, nos acompanharam nessas filiações ao PSB, do qual faço parte, e que agora também está recebendo o ex-governador atual senador Cid Gomes”, ressaltou o político, que ponderou que apenas o prefeito de Pacoti, Marcos Nojosa, permanece no PT.

Legenda: Leonardo Araújo comentou sobre os planos eleitorais de seus aliados Foto: Ismael Soares

Conforme o ex-emedebista, as tratativas com Cid estão avançadas.

“Tenho tido uma tratativa direta com o senador Cid, conversamos bastante, não há qualquer atrito nos municípios onde tenho a participação direta com os prefeitos, e vamos nos somar a esses grupos para, ao lado do governador Elmano, do presidente Evandro, do PT do nosso estado, fazer uma diferença para as próxima sessões”, concluiu.

Leonardo Araújo (PSB) Assessor especial de Assuntos Federais do Ceará “O senador Cid chega para fortalecer o partido. É um nome, sem dúvida alguma, de extrema relevância no Senado Nacional. É um parceiro de primeira hora do ministro Camilo e do governador Elmano, não existe atrito entre eles do ponto de vista partidário e institucional”

Planos eleitorais

Diante do desembarque de sua base eleitoral no PSB, Leonardo Araújo revelou os planos para o pleito do próximo ano. Ele disse que os prefeitos de Paramoti, Telvânia Braz (PSB); de Ererê, Emanuelle Martins (PSB); de Pacoti, Marcos Nojosa (PT); de Pacatuba, Rafael Marques (PSB); e de Pacajus, Tó de Guiomar (União), irão disputar a reeleição.

Sônia Oliveira, de Madalena; David Campos (PSB), de Palmácia; e Robert Viana (PSB), de Mulungu, irão indicar um nome para disputar a sucessão, segundo Leonardo Araújo.