Lula decreta luto de três dias no Brasil após morte de Zagallo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou luto nacional de três dias pela morte do ex-jogador e técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão do mundo.

"Em memória do eterno Mário Jorge Lobo Zagallo, está decretado luto oficial de 3 dias no país", escreveu o presidente nas redes sociais.

Zagallo morreu aos 92 anos nessa sexta-feira (5), no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos, mas o anúncio do falecimento só foi feito neste sábado (6). O técnico não resistiu a uma progressão de múltiplas comorbidades pré-existentes.

O corpo da lenda do futebol brasileiro será velado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, neste domingo (7). O velório começará às 9h30 e será aberto ao público. Já o sepultamento será às 16h do mesmo dia, no Cemitério São João Batista.

Trajetória de Zagallo no futebol

Zagallo nasceu em Maceió, em Alagoas, em 9 de agosto de 1931. Menos de um ano depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde descobriu a paixão pelo futebol. Aos 17 anos, passou a jogar pelo América Futebol Clube.

O treinador foi o único a participar de quatro das cinco Copas do Mundo vencidas pelo Brasil — foram dois títulos como jogador e outros dois como treinador e assistente técnico.