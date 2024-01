Marinho, atacante de Fortaleza, homenageia Zagallo e relembra visitas ao ídolo

Com a morte de Mario Jorge Lobo Zagallo, na madrugada deste sábado (6), aos 92 anos, times, jogadores, ex-atletas e organizações esportivas se mobilizaram para homenagear o tetracampeão do mundo. O atacante Marinho, do Fortaleza, publicou um vídeo carinhoso ao lado de Zagallo.

Ele postou ainda outras fotos em diversas visitas ao treinador. "Essa notícia me pegou de surpresa. Escrevo essa legenda com lágrimas nos olhos", disse o jogador, que afirmou ter convivido com Zagallo em seus últimos anos. "Apenas agradecer por cada minuto contigo", escreveu.

Nas imagens, Marinho aparece presenteando o 'Velho Lobo' com camisas do Flamengo, seu ex-clube, e da Seleção Brasileira. Zagallo também faz diversos elogios ao jogador durante o vídeo.

Trajetória



Zagallo nasceu em Maceió, em Alagoas, em 9 de agosto de 1931. Com menos de dois anos se mudou para o Rio de Janeiro, que ele descobriu a paixão pelo futebol. Aos 17 anos, o nordestino Zagallo passou a jogar pelo América Futebol Clube. Deixa quatro filhos. Velho Lobo era viúvo há 11 anos, quando a única esposa Alcina de Castro faleceu em 2012, após 57 anos de matrimônio.

Zagallo, único a participar de quatro das cinco Copas do Mundo vencidas pelo Brasil (dois títulos como jogador e outros dois como treinador e assistente técnico - esteve internado em agosto no Rio de Janeiro devido a uma infecção urinária.