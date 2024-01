Quantas copas Zagallo ganhou? Relembre a participação e vitórias do ídolo do futebol

Mário Jorge Lobo Zagallo, falecido nesta sexta-feira (5), foi o primeiro a vencer a maior competição do futebol do mundo como jogador e treinador. O 'Velho Lobo' teve papel fundamental em quatro dos cinco títulos mundiais da Seleção. Em campo, onde atuou como ponta-esquerda, foi campeão em 1958 (Suécia) e 1962 (Chile), ao lado de Pelé e Garrincha.

Ele foi a única pessoa a estar presente em quatro títulos de Copa do Mundo: em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como técnico, e em 1994, como coordenador técnico

Como técnico, comandou aquela que para muitos é a melhor seleção da história, que além do 'Rei' tinha Jairzinho, Tostão, Gérson e Rivellino, que conquistou o tri em 1970 (México). "Muito do que aconteceu na minha vida e com a Seleção é uma dívida que tenho com você", disse Pelé, que faleceu em dezembro de 2022 aos 82 anos, em um documentário da Fifa.

Legenda: Garrincha, Didi, Pelé Vavá e Zagallo na Copa de 1962 Foto: Reprodução/Instagram/Zagallooficial

No quarto título do Brasil, em 1994 (Estados Unidos), foi coordenador técnico compondo a comissão de Carlos Alberto Parreira.

Início do Futebol

Nascido em 9 de agosto de 1931, em uma família de origem ítalo-libanesa em Maceió (Alagoas), Zagallo começou carreira no futebol no América do Rio de Janeiro, em 1948.

Como milhares de brasileiros, chorou na final da Copa de 1950, na derrota do Brasil para o Uruguai, o famoso 'Maracanaço'. Na ocasião, era um soldado designado para fazer a segurança do Maracanã.

Legenda: Zagallo com a camisa do America-RJ, primeiro clube da carreira Foto: Divulgação/CBF/Arquivo Pessoal

Depois, defendeu Flamengo e Botafogo, onde se aposentou. No Estádio Olímpico Nilton Santos, casa do alvinegro, uma estátua rende homenagem ao 'Velho Lobo'.

Foi convocado pela primeira vez para a Seleção pouco antes do Mundial de 1958 e, pela sua polivalência, ganhou espaço na equipe dirigida por Vicente Feola.

Zagallo Minha paixão pela Seleção começou quando não tinha jogadores nem treinador. O amarelo nunca saía da minha cabeça

Na final na Suécia, marcou o quarto gol e deu o passe para Pelé fazer o quinto na vitória por 5 a 2 sobre os anfitriões.

No Chile, quatro anos depois, e com o 'Rei' machucado desde o segundo jogo, assumiu o protagonismo ao lado de Garrincha, Didi e Vavá para chegar ao bicampeonato.

Em 1966, quando pendurou as chuteiras, começou a carreira como treinador no Botafogo. Embora tenha conquistado títulos por clubes, foi no comando da Seleção que se tornou imortal.

Críticas ao longo da trajetória

Legenda: Em pleno Brasil x Uruguai, na semifinal da Copa Mundo de 1970. Zagallo levando bronca do árbrito Foto: Reprodução/Instagram/zagallooficial

A primeira mostra de personalidade foi quando calou os críticos que acreditavam que a Seleção não poderia jogar com tantos craques como titulares.

Usando o esquema 4-3-3, Zagallo escalou cinco camisas '10' no time: Pelé, Tostão, Rivellino, Gérson e Jairzinho.

"Disseram que seria impossível fazer com que todos se encaixassem em tão pouto tempo, mas ganhamos o Mundial", afirmou.

Em 21 de junho de 1970, o Brasil goleou a Itália na final por 4 a 1 e Zagallo se tornou o primeiro jogador e treinador a ganhar a Copa. Depois dele, só a lenda alemã Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e o francês Didier Deschamps (1998 e 2018) conseguiram igualar o feito.

Como técnico, também classificou a seleção dos Emirados Árabes Unidos pela primeira e única vez à Copa do Mundo, em 1990, embora tenha sido demitido antes do torneio por reclamar de bônus não pagos.

Legenda: Zagallo durante partida de futebol Foto: Reprodução/Intagram/zagallooficial

Voltou a treinar o Brasil para a Copa do Mundo de 1998, mas perdeu a final por 3 a 0 para a França.

"Tive muitos treinadores importantes, mas, sem dúvida, o maior de todos foi o Zagallo", disse Ronaldo 'Fenômeno'.

Muito supersticioso, o 'Velho Lobo' acreditava que o número 13, por ser o dia de Santo Antônio (13 de junho), dava sorte: se casou com sua esposa em um 13 de junho e na conquista do tetra escrevia frases com 13 letras em um blog.

Encerrou sua carreira esportiva como coordenador técnico da Seleção na Copa de 2006, na Alemanha, onde o Brasil caiu para a França nas quartas de final (1 a 0).

Desde então, teve aparições públicas esporádicas. Assessorado por seus familiares, nos últimos anos compartilhava seu dia a dia e prestava homenagens em seu perfil no Instagram, onde se apresenta como "eternamente apaixonado pela Amarelinha".