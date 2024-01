Zagallo é o brasileiro melhor colocado em lista dos 100 maiores técnicos da história do futebol

Mesmo afastado dos campos desde 2007, Zagallo continuou fazendo história no futebol mundial. Em setembro do ano passado, a revista inglesa "FourFourTwo" divulgou uma lista dos 100 melhores técnicos de futebol da história. E para não surpresa de muitos, o atleta tetracampeão mundial foi o brasileiro com melhor colocação na lista.

"Duas vezes campeão do mundo como jogador, Zagallo treinou o melhor time de todos os tempos, quando o Brasil ganhou a Copa de 1970. Mas fazer isso não foi fácil. (...) Zagallo conseguiu encaixar no time jogadores como Jairzinho, Rivelino, Tostão e Gerson", escreveu a revista.

Zagallo ficou na 27ª colocação, na frente de outros três nomes conhecidos no Brasil: Carlos Alberto Parreira, Telê Santana, e Luiz Felipe Scolari.

Veja a posição dos brasileiros:

Zagallo - 27º

Luiz Felipe Scolari - 39º

Telê Santana - 44º

Carlos Alberto Parreira - 55º

Trajetória

A lenda do futebol brasileiro morreu nessa sexta-feira (5), vítima de falência múltipla dos órgãos. Zagallo nasceu em Maceió, em Alagoas, em 9 de agosto de 1931. Com menos de dois anos se mudou para o Rio de Janeiro, que ele descobriu a paixão pelo futebol. Aos 17 anos, o nordestino Zagallo passou a jogar pelo América Futebol Clube. Deixa quatro filhos. Velho Lobo era viúvo há 11 anos, quando a única esposa Alcina de Castro faleceu em 2012, após 57 anos de matrimônio.