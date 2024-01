'Zagallo eterno tem 13 letras': veja a relação da lenda do futebol com o número

No amor, no campo, na vida… O número 13 foi consagrado na trajetória de 92 anos de Mário Jorge Lobo Zagallo. Falecido nessa sexta-feira (5), no Rio de Janeiro, o ex-técnico e jogador da seleção brasileira foi vítima de falência múltipla dos órgãos.

"Zagallo eterno tem 13 letras" e "Brasil Campeão", também. Lenda nordestina, de Alagoas, Zagallo é o único tetracampeão mundial de futebol.

Em uma entrevista à TV Globo, o atleta contou de onde surgiu a relação com o número que acompanhou ele na carreira: "O treze veio aliado a minha esposa, que era devota de Santo Antônio. Sinônimo de fé."

Alcina de Castro Zagallo, morreu em 2012, com ela, o ex-técnico da seleção teve quatro filhos: Paulo Jorge (Zagallinho), Mário César, Maria Emília e Cristina. O casal se conheceu no bairro da Tijuca, quando Zagallo atuava no América, e se casaram no dia 13 de janeiro de 1955, na Igreja dos Capuchinhos. Além disso, Alcina nasceu em um dia 13, e treze de junho também é dia de Santo Antônio.

Outra coincidência, é a data de nascimento da lenda, nascido em 1931, se inverter a ordem dos número finais, dá 13. Apesar disso, Zagallo não usou o número da sorte na camisa. "A minha [de jogador] era 11. Doze é do torcedor, e a 13 passou a ser minha como treinador", afirmou ele.

Em outra ocasião, o filho do atleta, Mário César Zagallo, disse que quando o pai usou a camisa com o número 13 tudo mudou. "Meu pai foi convidado no juvenil do Botafogo para ser técnico do profissional. Ele botou a camisa 13 nas costas e começou a ganhar. Tudo virou 13", contou ele em entrevista ao Esporte Espetacular.

"Meu pai vai somar uma frase, é 13. Quando olha, tem um carro na nossa frente que é 1313. Graças a Deus, o 13 está presente na nossa vida", concluiu ele sobre a relação do pai com o número.

MORTE

O anúncio da morte da lenda do futebol brasileiro foi realizado na madrugada deste sábado (6), nas redes sociais do atleta. "É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo", informa o breve comunicado sobre o falecimento do ídolo.

A nota divulgada ressalta ainda aspectos da vida pessoal de Zagallo. "Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas".

Zagallo, único a participar de quatro das cinco Copas do Mundo vencidas pelo Brasil (dois títulos como jogador e outros dois como treinador e assistente técnico - esteve internado em agosto no Rio de Janeiro devido a uma infecção urinária.