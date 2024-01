Em último post, Mário Zagallo comemora recuperação e volta para casa; vídeo

A última postagem das redes sociais da lenda do futebol brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, ainda vivo, havia sido realizada no dia 1º de setembro de 2023, comemorando a recuperação do ex-técnico. O ídolo do futebol, morreu na sexta-feira (5).

Veja também

“Que alegria! Depois de 22 dias internado tratando de infecção urinária, tive alta e voltei para casa! Queria agradecer a cada pessoa que, de alguma maneira, participou da minha recuperação! Um agradecimento especial para a minha médica, a Dr.ᵃ Marcia Ladeira, e sua equipe de enfermagem do semi-intensivo!”, disse o ex-atleta.

Interagiram com a postagem outros ex-atletas como Túlio Maravilha, Edmílson, Zinho, Gonçalves e Ricardo Rocha e até ex-técnicos como Levir Culpi e Jorginho.

O atleta do Fortaleza e atacante Marinho é um dos que mais interagia, inclusive realizando visitas à casa do Velho Lobo. O atleta esteve no local e “jogou muita conversa fora” em abril de 2023 e para “conversar e buscar conhecimento” em novembro de 2022.

Nordestino

Zagallo nasceu em Maceió, em Alagoas, em 9 de agosto de 1931. Com menos de dois anos se mudou para o Rio de Janeiro, que ele descobriu a paixão pelo futebol. Aos 17 anos, Zagallo passou a jogar pelo América Futebol Clube. A morte ocorreu na última sexta-feira (5), sendo divulgada na madrugada deste sábado (6), no Rio de Janeiro. Deixa quatro filhos.