CBF decreta luto oficial de sete dias pela morte de Zagallo

A perda Mário Jorge Lobo Zagallo, o único tetracampeão mundial de futebol na noite desta sexta-feira (6), fez com que a CBF decretasse luto oficial de sete dias.

"A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol ", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Jogos do Ferroviário e Iguatu terão homenagens

"A CBF decreta luto de sete dias em homenagem à memória do seu eterno campeão e se compromete em reverenciar o seu legado. Em 2022, inauguramos uma estátua em homenagem ao eterno campeão no Museu da CBF e não esqueceremos da emoção que compartilhamos", acrescentou.

Por causa da morte de Zagallo, a CBF também decretou um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste, que começa neste sábado. Representantes do futebol cearense nessa etapa da competição, Ferroviário e Iguatu estarão em campo para render homenagens ao velho lobo.