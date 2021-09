Justiça barra aumento de salário de vereadores em três municípios do Ceará durante a pandemia

Em pelo menos três municípios cearenses , a Justiça decidiu barrar, em caráter liminar, aumento de salário de vereadores e, em alguns casos, de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. As leis e um decreto tiveram efeitos suspensos por decisões judiciais no âmbito de ações populares, em meio à pandemia de Covid-19.

O programa PontoPoder , da TV Diário, ouviu o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) sobre o acompanhamento de casos.

Em ao menos outras sete cidades cearenses há processos de mesma natureza abertos, aguardando decisão. São elas: Maracanaú , Limoeiro do Norte , Alto Santo , Frecheirinha , Viçosa do Ceará , Marco e Itaitinga .

Massapê

Na argumentação, no entanto, a magistrada reconheceu que o Regimento Interno da Casa e Lei Orgânica Municipal fixam que o salário dos parlamentares deve corresponder a 30% da remuneração do prefeito , e não dos deputados.

A defesa, no entanto, questiona a decisão judicial e alega que as alterações previstas no decreto legislativo aprovado são constitucionais. Com a liminar, até o fim do processo, os efeitos ficam barrados e as remunerações não foram alteradas.