John Monteiro é empossado na Câmara de Fortaleza, em rodízio de suplentes do PSB

O suplente de vereador John Monteiro (PSB) assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), nesta segunda-feira (2), substituindo o também suplente Luiz Sérgio (PSB).

O antecessor estava no mandato desde o início de janeiro de 2025 — devido à licença da titular Lucimar Vieira Martins, a “Bá” (PSB), responsável pela condução da Secretaria Executiva da Regional 8.

A cerimônia de posse de John Monteiro aconteceu na Sala da Presidência e foi conduzida pelo chefe do Legislativo municipal, vereador Leo Couto (PSB). Amigos, familiares e autoridades acompanharam o momento.

Veja também PontoPoder Evandro quer levar proposta de 'tarifa zero' no transporte público de Fortaleza para Lula PontoPoder Obra da nova sede da Câmara de Fortaleza deve ter vagas de trabalho para pessoas em situação de rua

Durante a ocasião, ele prestou um juramento e assinou o termo de posse. Em seguida, agradeceu aos convidados e disse que seu compromisso é buscar melhorias para a população de Fortaleza, em especial para os moradores do bairro do Mucuripe, localidade em que reside.

John Monteiro foi titular de um mandato na Câmara de Fortaleza na legislatura 2013–2016, na época ele havia sido eleito pelo então Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) — que hoje é o Avante. Na eleição de 2024, ele conseguiu 4.209 votos, garantindo a suplência que assume agora.