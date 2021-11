João Doria vence prévias do PSDB e deve ser o candidato tucano nas eleições presidenciais de 2022

Após uma semana de incertezas, o PSDB definiu o governador de São Paulo, João Doria, como representante da sigla para uma eventual chapa tucana em 2022. O anúncio foi feito pelo presidente da sigla, Bruno Araújo.

Obrigado aos filiados do PSDB pelo voto de confiança. O PSDB sai fortalecido. As prévias foram um exemplo de democracia. Estamos do mesmo lado. Do lado do Brasil. A partir de agora, Eduardo, Arthur e eu estaremos unidos na construção do melhor projeto para o Brasil!🇧🇷 pic.twitter.com/K0dZCOWa3r — João Doria (@jdoriajr) November 27, 2021

A retomada da votação das prévias do partido, suspensa no último domingo (21), começou neste sábado (27), por volta de 8h, e ocorreu sem transtornos, cenário bem diferente de semana passada. Foi a primeira vez que a legenda realizou prévias para definir um nome para as eleições.

Saíram derrotados da disputa o governador Eduardo Leite (RS) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto.

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) chegou a anunciar a candidatura, mas recuou em apoio ao governador do Rio Grande do Sul.

João Doria - 53,99%

Eduardo Leite - 44,66%

Arthur Virgílio - 1,35%

O programa PontoPoder, da TV Diário, exibiu entrevista exclusiva com Doria no dia 9 de novembro. Reveja:

Em sua fala, após eleito, João Doria ressaltou o processo de escolha do partido. "O PSDB sai fortalecido dessas prévias, foi o único partido que fez um amplo proceso democrático, a consultar suas bases sobre quem deveria liderar o processo de mudança. Nosso compromisso é com a democracia, o PSDB entende que o processo democrático é um processo que começa dentro de casa, dentro do partido", disse.

O tucano também atacou os ex-presidentes Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT). Ele disse que os governos petistas fizeram uma "captura do estado, no maior esquema de corrupção". "Eu não esqueço disso. Lula, se prepare que vou cobrar isso de você nos debates", acrescentou.

Sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), Doria afirmou que ele "vendeu um sonho e entregou um pesadelo". "Vamos vencer a corrupção e a incompentência. Vamos vencer as trevas e o negacionismo, vamos resgatar a esperança e unir os brasileiros", concluiu.

João Doria é o nome do PSDB para a disputa presidencial de 2022. Ele foi escolhido por 53,99% dos filiados que votaram nas prévias. Parabéns, governador @jdoriajr! Seguimos juntos e firmes na defesa da democracia, da igualdade de direitos e do pleno desenvolvimento para o país! pic.twitter.com/8nvnahnB0P — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 27, 2021

Tucanos

Arthur Virgílio e Eduardo Leite parabenizaram Joao Doria pela vitória e reforçaram apoio ao tucano. Virgílio também atacou o presidente Jair Bolsonaro em seus discurso, direcionando as críticas aos correligionários que mantêm proximidade com o Governo Federal.

"Vamos ter que conversar muito com os companheiros e romper qualquer laço com o bolsonarismo. Não tem nada que valha a pena, não tem circunstância que valha a pena", disse

Já Eduardo Leite direcionou sua fala a agradecer aos aliados e parabenizar João Doria. "João, nosso PSDB confiou em ti a liderança desse projeto, te desejo boa sorte. O Brasil precisa disso, precisa viabilizar um projeto de centro porque essa energia desperdiçada entre dois campos, como inimigos a serem exterminados, deixa à solta os verdadeiros inimigos da população: a inflação, o desemprego e a miséria", destacou.

Falhas no sistema

Inicialmente, a expectativa era de que, no último domingo (21), os tucanos tivessem chegado a uma decisão sobre o pleito. No entanto, devido a problemas técnicos no sistema de votação, a disputa foi suspensa por uma semana.

Ao todo, o partido tinha 44,7 mil filiados aptos a votar. Na votação da semana passada, 8% desses tucanos chegaram a votar, apesar da falha no sistema. Esses votos foram computados neste sábado.