Janja adota cadela resgatada de inundações no Rio Grande do Sul: 'Esperança'

A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, adotou uma cadelinha sobrevivente das enchentes do Rio Grande do Sul nesse domingo (5). O animal, que ganhou o nome "Esperança", foi resgatado no município de Canoas. A adoção contou com o apoio da Associação 101 Viralatas e da Secretaria Municipal de Bem-estar Animal.

"Seja bem-vinda, Esperança! Suas irmãs Resistência e Paris já te amam", escreveu nas redes sociais. Em publicação feita no domingo (5), Janja detalhou que diversas pessoas e animais estão sofrendo com a crise climática, que atingiu o Rio Grande do Sul neste mês. No estado, as chuvas iniciaram no dia 27 de abril, e a primeira morte foi registrada no dia 30 do mesmo mês. Em balanço oficial divulgado nesta segunda-feira (6), já foram contabilizados 83 óbitos.

"Só no abrigo em que a adotamos, são 400 bichos que precisam de alimentos, remédios, cuidado e amor. Que a alegria e a resiliência da Esperança inspirem a todos nós a superar desafios e a construir um mundo melhor juntos". Janja Primeira-dama

Em vídeo compartilhado, a cachorra aparece aconchegada nos braços de Janja. Uma das funcionárias do processo de adoção agradeceu à primeira-dama pelo gesto. "A gente está sentindo uma alegria muito grande no meio de quatro dias de muito sofrimento, de muita dor, e esses momentos de adoção são muito gratificante para nós. Cada vidinha dessas é uma vida salva que merece um lar e uma casa para chamar de sua", afirmou.

Já no final do vídeo, o presidente Lula aparece com a cadelinha no colo e declara: "Não tem nada melhor no mundo do que um cachorrinho. É uma alegria, eu tenho dois, agora vou ter três".