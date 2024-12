Guilherme Sampaio é escolhido como novo líder do Governo Elmano na Alece

Após semanas de especulações, o Governo Elmano tem um novo líder na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece): Guilherme Sampaio (PT). A indicação foi anunciada pelo governador na manhã desta quinta-feira (26) pelas redes sociais, na esteira da reforma administrativa que também mudou o comando de 12 secretarias e órgãos do segundo escalão da gestão. O petista vai desempenhar a função que estava sob responsabilidade de Romeu Aldigueri (PDT), eleito presidente da Casa recentemente.

Guilherme é suplente de deputado estadual, mas deve ficar na Assembleia permanentemente com os remanejamentos, que vão abrir mais uma vaga na bancada do PT. Isso porque o deputado Fernando Santana (PT) foi escolhido como o novo secretário de Recursos Hídricos do Estado, consolidando a presença do colega de partido no Parlamento até o fim do mandato, em 2026.

O novo líder do Governo é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-graduado em Administração de Recursos Humanos pela Universidade Mogi das Cruzes, em São Paulo, e mestrando em Ciências Políticas da Universidade de Lisboa. Também é educador e diretor de uma instituição de ensino, em Fortaleza.

Em 2015, foi titular da Secretaria da Cultura do Ceará. É o atual presidente municipal do PT. Também tem cinco mandatos como vereador da Capital e passagem anterior pela Assembleia.

"Agradeço ao governador pela confiança e reafirmo meu empenho em fortalecer o diálogo e a articulação para concretizar projetos que transformem o Ceará", disse Sampaio pelas redes sociais, após o anúncio.

Mudanças no governo

Na semana passada, Elmano de Freitas (PT) começou a mudar a cara do seu secretariado ao indicar o jornalista Chagas Vieira como chefe da Casa Civil. Até então, o titular da Pasta era Max Quintino, que foi alocado para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Nesta quinta-feira, o governador confirmou outras 12 novas mudanças no secretariado e na gestão de alguns órgãos do Estado, além da liderança na Assembleia. A série de alterações faz parte de uma nova fase da administração do petista, que visa atender às demandas administrativas e atender simultaneamente aliados políticos.

Abaixo, confira as modificações divulgadas pelo político nas redes sociais: