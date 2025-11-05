Diário do Nordeste
Governo Lula nega ter prestado assistência financeira a famílias dos mortos no RJ

O MDHC afirma que apenas contribui para a retomada do funcionamento dos serviços e na garantia de direitos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Macaé Evaristo é uma mulher negra, de meia idade, que usa óculos retangulares de acetato. Na foto, ela fala ao microfone e está com o semblante sério. Usa blusa de formas geométricas em branco e preto.
Legenda: Macaé Evaristo é a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

O governo federal negou, nessa quarta-feira (5), ter prestado assistência financeira a familiares dos mortos na megaoperação deflagrada pela polícia do Rio de Janeiro contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Divulgada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), a nota informa que a gestão não foi consultada sobre o assunto e que contribui apenas para a "retomada do funcionamento regular" de serviços nas comunidades impactadas pelas operações e para a garantia de direitos.

"A presença da equipe federal no território atendeu à necessidade de dialogar diretamente com as comunidades e contribuir para a retomada do funcionamento regular de serviços e a garantia de direitos. O MDHC reitera que não fez nenhum anúncio de ajuda financeira às famílias", destacou a pasta comandada por Macaé Evaristo.

"A visita da ministra ao Rio de Janeiro teve como principal objetivo o acolhimento às comunidades afetadas e a discussão sobre a retomada imediata dos serviços públicos de educação, saúde e assistência social nas áreas impactadas", acrescentou o comunicado.

Suporte prestado pelo governo federal

Conforme o MDHC, os principais suportes prestados pelo governo no local, são:

  • Articulação com órgãos públicos para garantia do funcionamento de escolas, hospitais e equipamentos essenciais;
  • Mapeamento de necessidades locais e coordenação de apoio técnico e institucional, com base em protocolos humanitários internacionais;
  • Abertura de canal específico no Disque 100 para receber relatos das comunidades impactadas pelas operações.

O órgão ainda reiterou o compromisso da gestão Lula de combater o crime organizado "desmantelando suas estruturas de organização e fontes de financiamento".

Assistência financeira

O Metrópoles publicou nessa terça-feira (4) que o governo avaliava se prestava auxílio às famílias dos mortos na megaoperação executada pelas forças de segurança de Cláudio Castro (PL) no Rio de Janeiro. As informações teriam sido passadas ao jornal por servidores do MDHC que atuam diretamente com a ministra Macaé Evaristo.

A assessoria do ministério, contudo, nega.

