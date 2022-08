Fora do PDT, Izolda quer manter apoio de deputados e defende 'não fazer da política cabo de guerra'

Desfiliada do PDT e sem planos de se filiar à nova legenda, a governadora do Ceará, Izolda Cela, disse, nesta segunda-feira (1º), que espera contar com o apoio da bancada de parlamentares do seu ex-partido nos próximos meses da sua gestão.

"Temos visto hoje nessa base de apoio, nos deputados do PDT, inclusive, esse compromisso com aquilo que vem a bem da população. A gente não pode fazer da política um lugar de cabo de guerra, de picuinha, e estar sacrificando o que é o interesse legítimo da população. Seguimos bem com esse comprimisso", disse Izolda.

A governadora participou hoje do evento de abertura do semestre letivo na rede pública estadual. Na terça-feira (2), os deputados da Assembleia Legislativa retomam os trabalhos.

No evento, Izolda também falou sobre a decisão de sair do PDT. "Minha decisão foi movida pelo contexto, pela configuração. Nós defendemos, o governador Camilo, eu, o senador Cid, defendemos, até o final, a manutenção da base de aliança, não foi possível", pontuou. Ela ressaltou que "não tem plano de filiação".

Elogios de petistas

Izolda também repercutiu a série de elogios que recebeu no último sábado (30), durante convenção do PT que oficializou a candidatura a governador de Elmano de Freitas e, ao senado, de Camilo Santana.

Tanto os dois aliados da governadora como o ex-presidente Lula, candidato do partido a presidente da República, fizeram menções tanto a Izolda como a Cid Gomes.

"A primeira coisa é ser grata pelo crédito. E isso aumenta também a responsabilidade. Quando alguma referência positiva é feita a nós, só aumenta a responsabilidade de corresponder e de ser merecedora", destacou.