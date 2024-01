Flávio Torres assume presidência do PDT Ceará e faz diagnóstico do momento da sigla: 'Partido médio'

Com um discurso de pacificação interno para o partido, o ex-senador Flávio Torres assumiu, nesta sexta-feira (12), a presidência da comissão provisória do PDT Ceará. Ele prometeu ficar até março no comando da sigla, quando ocorrerão eleições para a formação de um novo diretório. No ato de posse, o dirigente pedetista fez um diagnóstico do atual momento da legenda: “É um partido médio”.

Além de Torres, assumem funções na comissão a ex-presidente da sigla, Cristina Brasil, agora como vice-presidente, e o vereador de Fortaleza Iraguassú Teixeira Filho, como tesoureiro. O ato de posse foi acompanhado pelo presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, o presidente nacional interino, André Figueiredo, além do presidente municipal do PDT Fortaleza, Roberto Cláudio.

Em suas primeiras palavras como novo comandante do PDT Ceará, Flávio Torres brincou que pretende rapidamente passar o cargo a um sucessor. “Eu não vou ficar muito tempo não, viu? A gente tem uma tarefa… Fomos combinar uma comissão provisória, e o Lupi sabe que o Ceará é um dos poucos estados que nunca viveu com uma comissão provisória, sempre teve diretório”, ressaltou.

O dirigente relembrou o racha recente do PDT Ceará, em que aliados do senador Cid Gomes (PDT) e de seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), disputaram o comando da sigla no Estado.

Flávio Torres Presidente da comissão provisória do PDT Ceará “Tivemos essa confusão, mas vamos virar essa página (...) Eu, quando olho para aquela porta, vejo um bocado de gente de costas saindo, só vejo o povo de costa, não tem ninguém olhando pra mim, estão saindo, que Deus os leve, cada qual que procure o seu caminho, e nós vamos tratar de fazer o nosso”

Torres disse ainda que, no acordo que firmou para assumir a função provisoriamente, estabeleceu que o partido estará preparado para uma convenção em março. Do encontro, será definido um novo diretório. “Um diretório pleno, representativo, com um maior número de pessoas”, reforçou.

“Partido médio”

“Quando eu olho para cada um de vocês vejo um ânimo de que a gente vai conseguir reconstruir esse partido onde foi extinto e reforçar onde ele está feito, porque a gente recebe um partido que não é pequeno. Nós temos o prefeito Fortaleza, candidato à reeleição, ele fez uma bela administração e ainda vai fazer mais, não terminou, não. Nós temos três deputados estaduais, estão aqui, a Câmara de Fortaleza, então o partido é um partido médio”, destacou.

Ele ainda definiu como uma repentina “coceira, uma urticária no juízo” o desejo de parte dos prefeitos cearenses de se filiar a siglas da base do governador Elmano de Freitas (PT). Em novembro do ano passado, após uma articulação do senador Cid Gomes, cerca de 40 mandatários municipais prometeram deixar a legenda agora comandada por Flávio Torres.

“No Ceará, Lupi, de repente deu uma coceira, uma urticária no juízo de que tem que estar no PPA, o Partido do Palácio da Abolição, tem que estar próximo ao poder. E talvez a administração não seja muito… Tem os amigos e tem os outros, parece”, criticou.

O presidente do PDT Ceará ainda disse que essa “epidemia existe”. “E parece que não tem vacina, a gente vai ter que tolerar isso”, concluiu.

