'É um movimento coletivo, não me considero mais do partido', diz Cid após saída de prefeitos do PDT

Com os pedidos de desfiliação de 15 deputados e 43 prefeitos, o senador Cid Gomes afirmou ao Diário do Nordeste que não se considera mais do PDT, em rápido pronunciamento. A declaração foi dada na saída da reunião com representantes do seu grupo no partido, que aconteceu nesta terça-feira (14). Ele saiu sem conceder entrevista coletiva.

"É um movimento coletivo, eu não me considero mais do partido", disse. O parlamentar tem evitado comentar sobre a sua permanência no partido, mesmo com o aval dado à saída de todo o seu grupo da legenda.

As definições desta terça, contudo, deram encaminhamentos mais claros para o bloco cidista. Por exemplo, a formação de uma comissão de deputados que ficará encarregada de conversar com legendas que devem acomodar os dissidentes pedetistas. O porta-voz do colegiado é o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará e deputado licenciado, Salmito Filho. "Eu assino o que o Salmito disser", informou, ainda, o senador.

De toda forma, é unânime o entendimento de que todo o grupo deve ser acomodado dentro do arco de aliança de Cid.

Debandada

Nesta terça, prefeitos votaram em bloco e 43 decidiram sair do partido. Outros três seguiram posição contrária. Mas a expectativa é que, no total, 46 sigam esse caminho. Segundo o prefeito de Cedro, Joãozinho do Titico, os três remanescentes sinalizaram que o pedido de desfiliação será feito apenas após conversa com as suas bases. É o caso de Libório Neto, de Assaré, por exemplo.

Segundo relatos dos presentes, Cid ainda ponderou pela permanência no partido, pelo menos por ora. A aceleração do processo, contudo, foi demanda dos próprios prefeitos, que queriam uma resolução para o impasse que já dura meses. Agora, a efetivação das desfiliações fica a cargo da Justiça Eleitoral.

Atualmente, o PDT governa 54 municípios, de acordo com representantes do grupo liderado por Cid.