Filiação de Evandro ao PT 'fortalece e qualifica bancada' na Assembleia, avalia Guilherme Sampaio

Assim como outras figuras cotadas para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza no próximo ano, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio (PT) comentou sobre o pedido de filiação de Evandro Leitão ao PT, solicitado nesta segunda-feira (11). Mas, diferente dos demais, o também presidente do diretório petista na Capital se reservou a mencionar o ato sob perspectiva apenas parlamentar, sem pontuar questões eleitorais.

"A vinda do deputado Evandro fortalece o partido e qualifica nossa bancada na Assembleia Legislativa, no momento em que temos a responsabilidade política de liderar um projeto comprometido com as lutas populares e a redução das desigualdades sociais, no Ceará e no Brasil", avaliou, em publicação nas redes sociais.

Veja também

Como dirigente do diretório municipal, é Guilherme quem vai coordenar o processo de escolha do(a) candidato(a) do PT para a eleição ao Executivo. Além dele, há nomes como Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Artur Bruno à disposição.

Segundo o presidente do PT Ceará, Antônio Filho (Conin), uma vez filiado, Evandro pode ser uma "opção" de pré-candidatura em Fortaleza.

Repercussão

Quem também se manifestou sobre o ato de Evandro foi o governador Elmano de Freitas (PT). Pelas redes sociais, o gestor disse:

Elmano de Freitas Governador do Ceará Recebi com muita alegria a notícia do pedido de filiação do companheiro Evandro Leitão, presidente da AL, ao nosso Partido dos Trabalhadores. Evandro é um grande amigo, e aliado antigo da nossa luta por um Ceará mais justo e desenvolvido. Um grande quadro da política cearense, que é muito bem-vindo ao PT

Larissa Gaspar foi outra que usou as redes sociais para comentar a ida de Evandro ao PT. "Considero que o partido ganha politicamente com a entrada do novo filiado, que vem fazendo um importante trabalho na Presidência da Assembleia Legislativa do Ceará. Informo que continuo pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza em 2024, defendendo que o PT neste momento apresente um programa popular com propostas que enfrentem os problemas causados e/ou aprofundados pela desastrosa gestão pedetista de Sarto e que elimine o risco de crescimento do bolsonarismo em nossa cidade", disse.

"Considero que a definição sobre o melhor nome para representar o partido no embate eleitoral seja feita apenas em 2024, depois de um processo democrático que ao final garanta a força da unidade interna do PT e que possa ajudar na construção de uma aliança com outras forças partidárias do campo progressista", observou, ainda.

Contudo, o clima amigável não se estendeu à deputada Luizianne Lins. Em entrevista ao colunista Wagner Mendes, a ex-prefeita mostrou um descontentamento com a ideia de Evandro ser pré-candidato em Fortaleza.

Luizianne espera que a chegada de Evandro ao PT não seja "na expectativa de ser o candidato à Prefeitura de Fortaleza". Ela reforçou a sua investida e ainda disse que "o PT não tem essa cultura partidária de alguém se filiar só pra ser candidato" e que "isso vai pegar muito mal na opinião pública".

"Nunca tivemos isso na história do partido. Tem quatro pré-candidaturas, inclusive a minha", declarou.