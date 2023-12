'Espero que não seja na expectativa de ser o candidato', diz Luizianne sobre ida de Evandro ao PT

A deputada federal Luizianne Lins (PT), que é pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, declarou à coluna, nesta segunda-feira (11), que espera que a chegada do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ao PT não seja "na expectativa de ser o candidato à Prefeitura de Fortaleza".

Evandro se reuniu com o presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, nesta segunda-feira (11), e apresentou o pedido de filiação à legenda. O movimento já era esperado entre aliados do governador Elmano de Freitas (PT).

"Mais que respeito e admiração pelo PT, comungo dos mesmos ideais, da luta pela democracia e por mais justiça social. E quero contribuir, junto com tantos e tantas, para o crescimento do nosso Ceará e para a reconstrução do Brasil. (...) Meu coração escolheu o PT", escreveu o parlamentar nas redes sociais após oficializar o pedido de filiação.

Luizianne, que reforçou a pré-candidatura, disse que "o PT não tem essa cultura partidária de alguém se filiar só pra ser candidato" e que "isso vai pegar muito mal na opinião pública".

"Nunca tivemos isso na história do partido. Tem quatro pré-candidaturas, inclusive a minha", declarou.

Além de Evandro, o PT já contava com as pré-candidaturas de Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio, Luizianne Lins e Artur Bruno. Todos os nomes foram citados pelo governador Elmano de Freitas (PT) em entrevista à Live PontoPoder.

Filiação

Está marcado para o próximo sábado (16) o evento de filiação do presente da Alece. O ministro Camilo Santana (PT) aparece como o grande incentivador do deputado para o ingresso no PT.

Não é segredo para ninguém a preferência do ex-governador em emplacar o aliado como candidato à sucessão do prefeito José Sarto (PDT) em Fortaleza.

