Ex-senador Chiquinho Feitosa assume presidência do Republicanos no Ceará

O partido Republicanos está sob novo comando no Ceará: o ex-senador Chiquinho Feitosa se filiou à sigla e já assumiu a presidência estadual da legenda. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8). O até então presidente estadual do Republicanos, o vereador de Fortaleza Ronaldo Martins, passa a assumir o diretório de Fortaleza.

"Me proponho a fazer um trabalho transformador do nosso partido no Ceará", declarou o ex-senador. Chiquinho é aliado do grupo governista no Ceará, já o partido que ele chega para comandar integra a oposição no Estado. Nas eleições do ano passado, o Republicanos integrou a coligação em prol do candidato Capitão Wagner (União), que acabou derrotado por Elmano de Freitas (PT).

Trajetória de Chiquinho no PSDB

O ex-mandatário deixa o PSDB menos de um ano após ingressar na sigla. Em março do ano passado, ele desembarcou no partido após a fusão do DEM — legenda que o político comandava no Ceará — com o PSL para a criação do União Brasil, presidido por Capitão Wagner.

À época, a chegada do ex-senador, suplente de Tasso Jereissati (PSDB), foi anunciada como uma estratégia para renovar a sigla e viabilizar a eleição de nomes do PSDB para o Legislativo. No entanto, em meio ao rompimento entre PT e PDT, dirigentes tucanos entraram em divergência na eleição.

