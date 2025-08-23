Entenda projeto antimáfia do governo Lula que está sendo chamado de 'Plano Real' da Segurança

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, está propondo um conjunto de medidas robustas para intensificar o combate às facções criminosas em todo o país.

A política, que busca melhorar a atuação policial e a legislação contra grupos criminosos e seus integrantes, tem sido comparado ao “Plano Real” da economia, recebendo o apelido de “Plano Real da Segurança”.

Veja também PontoPoder STF condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma e perseguição armada em 2022 Segurança Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

A proposta do Governo Federal deve ser apresentada ao Congresso Nacional na forma de um projeto de lei.

Principais medidas

O “Plano Real da Segurança” prevê uma série de ações focadas na desarticulação e no enfraquecimento das organizações criminosas:

Criação de um banco nacional de organizações criminosas para mapear os grupos e seus integrantes.

Estabelecimento de uma agência nacional dedicada a confrontar as organizações criminosas.

Alteração do conceito sobre o que é uma organização criminosa, buscando maior clareza e abrangência legal.

Novas disposições legais especificamente voltadas para o combate às facções.

Aprimoramento das regras para inquéritos policiais que envolvem organizações criminosas, com foco em ferramentas para compartilhar dados entre facções e seus membros.

Possibilidade de infiltração policial em pessoas jurídicas durante investigações de organizações criminosas.

Ajuste das leis para aumentar as penas de crimes relacionados a facções, como promover, criar ou financiar esses grupos.

Novas regras para punir agentes públicos que se associem e atuem em parceria com as facções.

Criação de novas punições para responsabilizar pessoas jurídicas que atuem como fachada para as facções, a exemplo de casos de lavagem de dinheiro.

Alteração no processo de progressão de regime para integrantes de facções já condenados.

Novas leis para proteger integrantes do Judiciário (juízes, promotores e outros) que combatem facções.

Desenvolvimento de novas formas de destinar bens apreendidos de grupos criminosos.

Expansão das facções

As facções criminosas ganharam força e se expandiram no Brasil nas últimas duas décadas, a partir dos anos 2000. Têm destaque grupos como o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo.

Como noticiou o g1, mais recentemente, essas facções têm se expandido, criando núcleos em estados como os do Norte e do Nordeste, associando-se a outros grupos locais.

PEC da Segurança

Em paralelo ao projeto de lei, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também trabalha para aprovar outra medida prioritária: a PEC da Segurança.

O texto, já aprovado em julho na Câmara dos Deputados, propõe uma série de mudanças legais que impactam diretamente o direcionamento de ações contra facções criminosas.

Entre os principais temas, a PEC prevê: