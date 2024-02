Ricardo Lewandowski assume como ministro da Justiça nesta quinta-feira (1º)

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, toma posse nesta quinta-feira (1º) como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele assume no lugar de Flávio Dino, que deixou o cargo para assumir uma vaga no STF.

Estão presentes na solenidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua esposa, Janja, e ministros de governo como Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, Carlos Favaro, da Agricultura e Pecuária, Simone Tebet, do Planejamento, José Múcio Monteiro, da Defesa, Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Camilo Santana, da Educação, Nísia Trindade, da Saúde, entre outros.

Também prestigiam o novo chefe da Justiça os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Nunes Marques, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza, e os ex-presidentes da República, Fernando Collor e José Sarney.

"Estou profundamente honrado por ter sido indicado por vossa excelência", agradeceu Lewandowski a Lula, durante seu primeiro discurso como ministro.

Enfrentamento ao crime organizado

No discurso, Lewandowski ressaltou que "a preservação da segurança pública cresceu muito em complexidade" não só no Brasil como em vários países do mundo devido à atuação e ao fortalecimento das organizações criminosas. "É preciso aprofundar alianças com estados e municípios que, constitucionalmente, detêm a responsabilidade primária pela segurança pública nas respectivas jurisdições, e estabelecer um esforço nacional, conjunto, para neutralizar [o crime organizado]. Elas [as facções] não podem sobreviver sem recursos para custear seus soldados e operações", comentou o novo ministro.

O presidente Lula endossou o posicionamento de Lewandowski e aconselhou o ministro a "construir com outros países" modelos de enfrentamento à "indústria do crime".

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República O crime organizado não é uma coisa de uma favela, de uma cidade, de um estado. O crime organizado é uma indústria multinacional. E está em toda atividade deste País. É uma multinacional com muito poder".

Acompanhe a posse