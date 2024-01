Ricardo Lewandowski aceita convite e será novo ministro da Justiça do Governo Lula

Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou, nesta quarta-feira (10), o convite do presidente Lula (PT) para ser o novo ministro da Justiça. A informação foi confirmada pelo blog da Julia Duailibi, do g1. Aposentado do STF desde abril de 2023, o ex-magistrado substituirá Flávio Dino, que irá assumir a vaga de Rosa Weber, que deixou a Corte em setembro.

Conforme agenda oficial da Presidência da República, Lula deve se reunir nesta quinta-feira (11), às 11h, com Lewandowski e Dino.

Quem é Ricardo Lewandowski

Lewandowski tem 75 anos e foi ministro do Supremo Tribunal Federal entre 2006 e 2023. Presidente a maior Corte brasileira entre 2014 e 2016.

O ex-magistrado foi indicado por Lula. Esteve como presidente do Senado Federal para fins do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, conforme Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950).

É mestre (1980), doutor (1982) e livre-docente em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1994).