Em evento com Ciro, Tasso diz que decisão sobre aliança foi 'truque jurídico de infiltrados no PSDB'

O senador Tasso Jereissati (PSDB) falou neste domingo (21) sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de manter a neutralidade do PSDB no Ceará nas eleições majoritárias e retirar a candidatura ao Senado de Amarílio Macêdo.

Ele participou da inauguração do comitê de campanha do candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) e do candidato ao Governo do Ceará Roberto Cláudio (PDT), em Fortaleza.

Para o principal nome do PSDB no Estado, a decisão foi uma "manobra" jurídica. Ele ainda ressaltou que a aliança é intenção tanto do PSDB nacional como estadual.

"O PSDB nacional quer essa coligação, o PSDB estadual quer essa coligação, e nós estamos aí lutando na Justiça por causa de indivíduos infiltrados no PSDB que conseguiram uma manobra, um truque jurídico", disse Tasso.

"É a primeira vez na história, que eu saiba, desde que entrei na política, que quem decide a coligação é o meio judicial", ressaltou.

Tasso ainda disse que "tem umas coisas estranhas acontecendo", em referência a relações jurídicas no processo, mas não deu detalhes.

Discurso no evento

No palanque, Tasso falou também sobre a despedida de cargos eletivos, já que seu mandato se encerra neste ano.

"Chegou o momento, depois de quase 40 anos, de ir pra casa e deixar os mais jovens assumirem a liderança. No entanto, eu não podia me despedir do povo cearense sem dar uma palavra forte nessas eleições pela importância que têm", ressaltou o senador, antes de defender a candidatura de Roberto Cláudio.

A assessoria do empresário Chiquinho Feitosa, presidente do PSDB na ocasião da ata que registrou a imparcialidade do partido, foi procurada para se manifestar sobre a falar do senador Tasso Jereissati. O espaço está à disposição.