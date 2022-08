TSE mantém neutralidade do PSDB na disputa pelo Governo e retira candidatura de Amarílio ao Senado

O pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta sexta-feira (19), que a federação PSDB/Cidadania no Ceará ficará neutra nas eleições majoritárias deste ano. O julgamento ocorre em plenário virtual e já contabiliza 4 votos favoráveis e nenhum contrário ao relator.

Na prática, a Corte retira a candidatura ao Senado de Amarílio Macedo (PSDB), lançada na segunda convenção do partido, no dia 5 de agosto.

A decisão por neutralidade ocorreu em convenção realizada no dia 4 de agosto, sob o comando de Chiquinho Feitosa (PSDB). A definição foi contrária ao anúncio do senador Tasso Jereissati de aliança com Roberto Cláudio (PDT) dias antes do evento partidário.

Houve interferência nacional da federação e a legenda no Estado acabou promovendo uma nova convenção entre o PSDB e o Cidadania, reforçando apoio à candidatura do PDT.

Assim, a participação da federação PSDB/Cidadania nas eleições deste ano fica concentrada em candidaturas ao Legislativo para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

