Em 100 dias, Sarto diz não ter se reunido com Elmano: 'ainda não mostrou a que veio'

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), criticou a "pouca interlocução" com o Governo Elmano de Freitas (PT) nestes 100 primeiros dias de gestão. Ainda não houve um convite, segundo Sarto, para "bater um papo com o governador". "Ainda não mostrou a que veio", avaliou ele.

Ele citou medidas econômicas adotadas pelo governador – como o reajuste da alíquota do ICMS – e também o aumento do número de secretarias e instituições na estrutura do Governo do Estado e disse estar "preocupado" com a economia do Estado.

"Alterar imposto, alterar uma série de coisas, cria uma ambiência pouco saudável para quem quer vir pro Nordeste, vir pro Ceará e colocar o seu negócio aqui", reforça. O Diário do Nordeste indagou a assessoria do governador Elmano de Freitas sobre as críticas. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

Sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – que também completa 100 dias nesta segunda-feira (10) –, o prefeito considera que o governo "ainda está perdido".

O prefeito esteve, nesta segunda-feira, no Sistema Verdes Mares, em entrevista ao podcast Que Nem Tu, que vai ao ar na quinta-feira (13), no YouTube do Diário do Nordeste.

"Pouca interlocução"

Sarto reforçou que o Governo Elmano ainda "não mostrou a que veio" neste primeiro trimestre de gestão e criticou a "pouca interlocução" que teve até agora com o governador.

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Eu não fui ainda convidado para ter o privilégio de bater um papo com o governador para saber o que se pensa sobre muitas coisas, porque Fortaleza é a capital do estado e deve ser tratada como tal".

Indagado sobre se essa dificuldade de diálogo poderia ser resultado do racha entre PT e PDT nas eleições de 2022, o prefeito disse que "cabe ao vencedor ser mais generoso".

No ano passado, a escolha do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), como candidato do PDT ao Governo do Ceará, levou o PT a deixar a aliança mantida desde o Governo Cid Gomes e lançar a candidatura de Elmano de Freitas – que acabou vitoriosa ainda no 1º turno das eleições.

"Espero que isso não atrapalhe, mas falta mais diálogo, com certeza", disse sobre a ruptura entre os partidos ainda na pré-campanha eleitoral.

Sobre as medidas adotadas até aqui pelo Governo Elmano, Sarto criticou o aumento da alíquota do ICMS de 18% para 20% – que, segundo o prefeito, "careciam de um maior tempo de análise" – além da reforma administrativa feita pela gestão estadual.

Ele também citou o anúncio "atrasado" do Governo do Ceará quanto ao reajuste do magistério. O aumento do piso dos professores foi anunciado por Elmano nesta segunda-feira (10), quase três meses após a determinação do ministro da Educação, Camilo Santana.

"Acertar o tom"

Sobre o Governo Lula, Sarto avaliou que a gestão ainda está "perdida". "O governo ainda não botou nenhuma matéria para ser discutida detalhadamente no Congresso", disse.

Ele criticou as divergências existentes dentro do governo federal, principalmente no que tange a política econômica.

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Eles têm que se organizar para saber qual é o tom que eles vão dar à política econômica aqui do Brasil. Então eu acho que eles ainda estão perdidos".

Ida a Brasília

O prefeito José Sarto irá novamente a Brasília nesta segunda-feira. Ele deve se reunir com ministros de Estado e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Segundo o prefeito, a visita a Lira será "de cortesia", assim como as que fará a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Ele também deve se reunir com o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), para tratar de "assuntos internos" do partido. O prefeito não detalhou quais seria esses assuntos.

Além disso, ele deve se reunir com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Ele retorna a Fortaleza na quarta-feira (12).