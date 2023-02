Projeto que aumenta alíquota do ICMS Ceará já está em vigor, mas só vale em 2024

Após acaloradas discussões na Assembleia Legislativa na sessão de quarta-feira (15), o projeto do governo do Estado que eleva a alíquota-base do ICMS de 18% para 20% no Ceará já está em vigor. A proposta foi publicada ainda na edição de quarta no Diário Oficial do Estado.

A elevação, entretanto, só começa a ser cobrada em janeiro do próximo ano por conta de determinações legais.

O projeto de lei foi um dos temas do pacote de medidas encaminhado pelo governo Elmano de Freitas (PT) à Assembleia Legislativa no início deste ano, o primeiro do novo governo.

De acordo com o governo, a elevação da alíquota base do ICMS se tornou necessária por conta da redução do mesmo tributo para combustíveis e energia elétrica, determinada após decisão do Congresso Nacional.

Fundo de Equilíbrio Fiscal O setor produtivo, por outro lado, teme que que a medida possa dificultar a retomada econômica após o período de pandemia da Covid-19.