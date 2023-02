Discussão na Câmara e na Assembleia elevam o tom do embate entre aliados do Estado e da Prefeitura

A primeira sessão de votação do ano na Assembleia Legislativa e as repercussões dela na Câmara Municipal mostra que as relações entre apoiadores do governo do Estado, comandado pelo PT, e da Prefeitura de Fortaleza, comandada pelo PDT, estão longe de acalmar. Ao contrário, o viés tem sido de elevação da temperatura do embate entre os ex-aliados, ofuscando um pouco até mesmo a oposição à direita.

Na sessão desta quarta-feira, houve diversos momentos em que o embate entre os deputados estadual desceu ao debate de Fortaleza tanto em relação a medidas do governo de Roberto Cláudio como da gestão Sarto e as relações de ambos com a Câmara Municipal.

Leia mais Inácio Aguiar Votação de pedido da oposição antecipa posições de parlamentares contra e a favor do governo PontoPoder Reforma administrativa do Governo Elmano é aprovada na Assembleia Legislativa com 34 votos Os embates ocorreram quando aliados do ex-prefeito Roberto Cláudio foram à tribuna fazer críticas às propostas de Elmano, sobretudo a reforma administrativa e o pacote econômico. Em resposta, aliados de Elmano rebatiam usando como exemplo a gestão da Capital.

Enquanto isso ocorria na Assembleia, vereadores de Fortaleza repetiam o embate, em nível municipal. A redução do debate a essa querela entre os ex-aliados deve é ruim para o Legislativo.

Olho na eleição Mesmo que indiretamente, as trocas de críticas entre PT e PDT dão uma sinalização de como devem se encaminhar as discussões até a eleição de 2024, quando estarão em jogo as prefeituras dos 184 municípios do Estado, inclusive a de Fortaleza.