Elmano reúne secretariado para balanço do 1° semestre do governo

O governador Elmano de Freitas (PT) realizou, nesta sexta-feira (28), a primeira parte da reunião com o secretariado para realizar um balanço do 1º semestre da gestão.

Entre as ações destacadas pelo chefe do executivo, estão a convocação para professores da Rede Estadual de Ensino, o aumento da quantidade de escolas em tempo integral de 60 para 70% e o pagamento dos precatórios do Fundef.

A avaliação do governador é que, mesmo com a redução da receita pela mudança da lei do ICMS, a gestão conseguiu organizar as contas do Estado.

Em meio à restrição de cerca de R$ 2 bilhões, a vice-governadora Jade Romero (MDB) pontuou que o planejamento da gestão é fundamental para destinar os recursos de forma eficiente.

"Como balanço, a gente pode destacar para a população dois pontos. O primeiro é o Pacto por um Ceará Sem Fome, que já estamos entregando a segunda parcela de R$ 300 para as famílias mais vulneráveis do Estado e segundo, a redução drástica das filas de cirurgias eletivas ainda neste primeiro semestre", disse Jade.

Legenda: Reunião do secretariado do Governo do Ceará é realizada em duas etapas Foto: Divulgação/Governo do Ceará

A segunda etapa da reunião acontece no sábado (28). Cada secretária deve traçar três metas para cumprir até o fim de 2023, relacionadas ao prometido durante a campanha.

Avaliações dos secretários

Um dos resultados celebrados pela secretária de Saúde, Tânia Mara Coelho, é a realização do Mutirão de Cirurgias Eletivas. Foram realizadas quase 30 mil cirurgias eletivas neste ano, segundo a gestora.

"A gente espera, até o final do ano, conseguir reduzir a fila. Assim, reduzir fila, zerar fila, é difícil porque ela é muito dinâmica, mas pretendemos reduzir o máximo possível”, explicou.

Já na pasta da segurança pública, o secretário Samuel Elânio destacou a redução de 28,4% nas mortes violentas em Fortaleza, na comparação com o mesmo período do ano passado.

"Obviamente a gente quer incrementar o que vem sendo feito. Por isso que a gente vai agora apresentar proposta para este segundo semestre, seja o aumento efetivo das forças de segurança, seja a demanda de incremento do efetivo do Corpo de Bombeiros", disse o gestor.

Elânio prospera o aumento dos efetivos com o andamento dos concursos das polícias Civil e Militar e a convocação da segunda turma do concurso da Pefoce.

Outro assunto abordado na reunião foi a recuperação das estradas do Ceará após o período de chuvas. O superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira, pontuou que 150 km de estradas devem ser restauradas nos próximos meses.