Evandro Leitão visita Plenário da Alece e promete reconstrução a partir da próxima semana

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (PT), visitou o Plenário da Casa na manhã deste sábado (22), dois dias após um incêndio destruir parte do local. O parlamentar anunciou que os trabalhos de reconstrução começam a partir da próxima semana.

Nas redes sociais, Evandro disse que a visita técnica foi para acompanhar o trabalho das equipes de zeladoria que estão deixando o espaço em condições para o início do trabalho de reconstrução.

Reconstrução

“Áreas técnicas, de engenharia e administrativas da Casa já estão finalizando o relatório dos danos para que, na próxima semana, seja iniciado o processo de reconstrução do Plenário, que é o coração do Parlamento cearense”, anunciou o político.

Legenda: Evandro Leitão anunciou que o trabalho de reconstrução começa na próxima semana Foto: Divulgação/Alece

O político ainda reforçou que as atividades da Casa estão mantidas. No caso dos trabalhos legislativos que eram realizados no Plenário, os debates e deliberações serão no formato remoto a partir da próxima semana.